Илья Чукалин: Каждая пятая заявка на Дальнем Востоке получила финансовую поддержку

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин в прямом эфире портала «Твой Дальний Восток» рассказал о том, как отбираются проекты-победители, какая доля среди них – из дальневосточных регионов, и как надо подготовить заявку, чтобы она получила поддержку экспертов. Предлагаем самые интересные выдержки из интервью журналиста Евгении Васильевой с Ильей Чукалиным.

Напомним, Фонд был создан в 2017 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель - поддержка некоммерческих организаций, которые занимаются социальной защитой, охраной здоровья, пропагандой здорового образа жизни, поддержкой семьи и детства. Также Фонд выделяет деньги на развитие проектов в сфере науки образования и просвещения, в области культуры и искусства, поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти.

Прирост проектов – 20% ежегодно

- Недавно были подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2020 года. Какова доля дальневосточных проектов среди победителей? Можно ли назвать регионы-лидеры по количеству подержанных проектов?

- По итогам последнего конкурса, который завершился 15 июня, 124 проекта из регионов Дальнего Востока стали победителями. В итоге каждая пятая заявка получила поддержку нашего фонда. На мой взгляд, это довольно хороший результат. Лидирует среди ДВ-регионов Якутия с 24 инициативами, следом - Хабаровский край с 23 инициативами. Далее – Приморский край и Бурятия.

- Несколько лет назад вы обращались к дальневосточным НКО с просьбой быть более активными. Услышали ли они эту просьбу?

- Услышали. Количество проектов, которые подаются к нам на конкурс от НКО Дальнего Востока, постоянно увеличивается. Прирост составляет примерно 20% ежегодно. Если пару лет назад инициатив было меньше тысячи, то в этом году дальневосточные НКО подали уже 1269 заявок. И это еще не окончательные результаты, ведь сейчас открыт прием на еще один специальный конкурс. А по поводу поддержанных проектов озвучу такие цифры. В 2015 году со всего огромного Дальнего Востока было поддержано всего 43 проекта. В этом (с учетом двух состоявшихся конкурсов и без учета третьего, который еще идет) – уже 253. Это разница в шесть раз! Нет ни одного федерального округа, где рост был бы такой серьезный.

- Есть ли какая-то специфика, отличающая проекты с Дальнего Востока от других округов?

- Есть, но не в лидерских направлениях. В целом тематика дальневосточных проектов схожа с общероссийской. Больше всего инициатив подается по направлению «охрана здоровья». Вторая популярная категория связана с образованием. Особенность у Дальнего Востока следующая. Обычно на третьем месте – проекты по социальной поддержке. А здесь - проекты культурные, связанные с сохранением традиций и исторического наследия. Это и понятно, ведь на Дальнем Востоке много коренных общин малочисленных народов.

Важен не размер сумм, а реальный социальный эффект

- А какой общий объем финансирования получили дальневосточные НКО?

- За последние три года работы наш фонд поддержал 898 проектов некоммерческих организаций на сумму свыше 1,3 млрд рублей. На одну инициативу получается около полутора миллионов рублей. На самом деле, это не очень большие средства. Тут важен не размер сумм, а реальный социальный эффект. Мне кажется, что почти 900 подержанных проектов за три года – это намного значительнее, чем общая сумма выделенных средств. И, наверное, если сопоставлять его с населением Дальнего Востока, то это будет один из лучших показателей в стране.

- В конце прошлого года вы формировали банк из ста лучших проектов. Какие дальневосточные проекты вошли это число?

- Это довольно легко вспомнить, потому что с авторами лучших проектов мы всегда – на связи. И стараемся проводить с завидной периодичностью их встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Я хорошо помню проект «Друзья океана» сахалинского клуба «Бумеранг» - там учат ребят-волонтеров, как помогать морским млекопитающим, которые попали в беду. Очень интересный был проект по созданию музея народов Хабаровского края. Музей уже работает, экспозиция – потрясающая. Из Бурятии в число лучших вошла инициатива по развитию инклюзивного туризма – авторы сделали несколько маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Забайкалье реализует проект по созданию школьных лесничеств, где ребятам прививают интерес к экологической деятельности.

Пишите живым, а не канцелярским языком

- Вы уже говорили о том, что поддерживается лишь 20% от поступивших заявок. Каковы же критерии отбора?

- Система критериев - прозрачна и понятна. На сайте есть раздел о том, как проходят экспертизы. Есть 10 критериев, их можно условно разделить на три группы. Первая - связана с актуальностью и социальной значимостью проекта. Вторая группа – это экономическая эффективность. Команда понимает, какие мероприятия нужно провести для достижения результатов и какие деньги для этого потребуются. И третья группа связана с опытом некоммерческой организации. В целом все эти критерии говорят не просто о какой-то проблеме. Нужно понять, почему она до сих пор не исчезла, что надо сделать для ее решения и доказать, почему именно это команда может с ней справиться. На нашем сайте президентскиегранты.рф есть раздел «Онлайн-курсы», где рассказывается, как готовить проекты. В экспертах фонда – 830 человек. Их автоматически распределяют по заявкам, они даже не знают, кто оценивает данный проект еще. Таким образом, мы исключаем возможность договоренностей или необъективности. Эксперты не видят оценки друг друга до момента подведения итогов. Заполняется все в электронном виде. Рассмотрение заявки экспертами, заключение договоров и сдача отчетности тоже происходит в таком формате.

- Какие ошибки чаще всего допускаются в проектах?

- Многие проекты, как это ни прискорбно, подаются в последний день. И это сразу видно. Эксперты часто пишут в заключении, что в начале заявки все хорошо обосновано, но к концу, когда все доходит до бюджета, у авторов даже не было времени писать комментарии. Опыт показывает, что за 1-2 недели заявка пишется совершенно точно, просто не отправляйте все в последний момент. Эксперт очень хорошо видит, когда проект скопирован или не написан самим заявителем. Должна быть реально работающая, живая некоммерческая организация. Еще советую ознакомиться с методичками, который наш фонд специально сделал для авторов. Это несколько десятков страниц. Наверное, они могут показаться бюрократией, но эти материалы написаны как раз для того, чтобы помочь. Прочитать займет пару часов, но ведь речь идет о привлечении нескольких миллионов рублей и получении статуса получателей президентского гранта. Наверное, это стоит того, чтобы потратить день на изучение материалов и потом добротно подготовить проект.

От практики обратной связи мы отказались

- Если человек подал заявку, но она не прошла, то вы даёте обратную связь? Или просто он получает уведомление, что проект не победил?

- Раньше так и было. Первые несколько конкурсов мы практиковали обратную связь. Но потом отказались. Во-первых, часть заявителей, получив комментарии, вступала с нами в полемику. А это было бесполезно, потому что не мы давали свое мнение, а эксперты. А, во-вторых, организации раскрыли такой «лайфхак». Некоторые НКО делали тяп-ляп проект, заранее понимали, что не выиграют, но получали обратную связь, в которой им подробно разжевывали, где и что нужно написать. Теперь мы делаем в регионах живые тренинги, например. Авторы не победивших проектов собираются в маленькие группы, мы разбираем типовые ошибки, а потом они уже в группах дорабатывают свои заявки. Это намного эффективнее. И, повторюсь, мы запустили еще онлайн-курсы на сайте фонда.

- А учитывается ли при поддержке тех или иных проектов региональная специфика. Например, то, что Сахалин - это остров, то, что Курильские острова – островная территория?

- Конечно. Эксперты понимают нюансы территорий. Какой-то проект с Дальнего Востока они могут поддержать, а аналогичную заявку с Центральной России – нет. Это совершенно реально. Например, мы не особо рекомендуем включать в заявку покупку транспорта. Это куча бюрократии для НКО. Но для регионов Дальнего Востока эксперты часто поддерживают его приобретение – потому что понятна отдаленность территорий. Были проекты из Якутии, в которых, чтобы провести мероприятие, нужно было дождаться, когда там возникнет ледник, чтобы по нему переправиться.

Результаты специального конкурса объявим уже в августе

- Вы уже упоминали про специальный конкурс президентских грантов, заявку на который можно подать до 15 июля. Расскажете о нем подробнее, пожалуйста.

- Это необычный конкурс. Владимир Владимирович объявил его 8 июня для поддержки НКО, которые помогают сейчас особо уязвимым социальным группам из-за ситуации с коронавирусом: представителям старшего поколения, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Те, кто перенес COVID-19, их семьи – тоже в целевой аудитории. Заявки от НКО принимаются до 15 июля включительно. Осталось чуть меньше недели, но успеть подготовить проект еще реально. В конкурсе три направления - социальная поддержка, охрана здоровья и поддержка семьи. Задача проектов - вытащить человека из трудной ситуации.

В августе мы объявим результаты. А финансирование начнется уже с сентября.

- Как часто вы посещаете дальневосточные регионы? Удается ли посмотреть реализацию проектов на Дальнем Востоке?

- Мы были во всех регионах Дальнего Востока. В Приморье и Хабаровском крае бываем чаще. Там много НКО и много проектов. Внимание фонда к Дальнему Востоку в целом – очень высокое.

Из-за ситуации с коронавирусом последние выездные мероприятия мы завершили уже к середине марта, и перешли в онлайн режим.

- Есть ли какой-то портрет представителя НКО, с которым вы работаете?

- Быть активистом - работа, если честно, не всегда благодарная. Тебе не всегда говорят «спасибо». Порой люди, которым помогают, думают, что НКО - богатые структуры, которым платят большую зарплату. А это часто просто волонтеры. Они зачастую вкладывают и собственные деньги, чтобы что-то сделать хорошее. Хочу пожелать представителям дальневосточных НКО дерзать, быть смелыми и никогда не сдаваться. Общественники всегда работают в сложных условиях, некомфортной среде, потому что помогать самым уязвимым - это очень тяжелый труд. Это даже не труд, а, наверное, служение. И если вы подали заявку на грант, а она не победила – переделывайте и подавайте снова. В конечном итоге вы добьетесь результата. Главное - не сдаваться!

Напомним, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года и провел семь конкурсов. В общей сложности на них было подано 62,6 тысяч проектов от 24 тыс. НКО. По результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тысяч проектов на общую сумму более 26 млрд рублей.