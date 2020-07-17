2020-07-17T13:01:31+03:00
Общество

Мэрия Владивостока: Подрядчик Некрасовского путепровода никуда не ушел

Горожане возмущаются, что на перекрытой дороге не видно рабочих, но уже этой ночью ее начнут закатывать в асфальт
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Из-за двух перекрытых полос путепровода из центра города каждый день собирается большая пробка. Фото: Vl.ruИз-за двух перекрытых полос путепровода из центра города каждый день собирается большая пробка. Фото: Vl.ru
Изменить размер текста:

Уже несколько недель во Владивостоке ведется ремонт главной транспортной артерии. Подрядчик перекрыл две полосы по направлению из города. В результате ежедневно со стороны Гоголя собирается большой затор. В мэрии даже открыли дорогу-дублер через нефтеветку, по ней можно проехать только в одну сторону, от Кунгасного до Моргородка, но и это не помогает.

В прочем, о ремонте предупреждали давно, и автомобилисты по большей части понимают, что это временные трудности. Однако в последнее время возмущения стали слышнее. Дело в том, что подрядчик снял асфальт на перекрытом участке и… пропал? Во всяком случае, строителей на путепроводе не видно. Участок огорожен, но простаивает.

В мэрии спешат успокоить: подрядчик никуда не пропал. Просто на объекте велись подготовительные работы. Сооружение сильно изношено, требовалось удалить разрушенный бетон с армированных мостовых плит, ржавчину с арматуры, всю грязь и мусор, прежде чем начать бетонировать. После заливки бетонной смесью начинается «влажностный уход за уложенным бетоном» как минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную погоду – до 2 суток. Строители укрывают поверхность пленкой, влажной мешковиной, распыляют воду.

- Была проделала серьезная работа. Сегодня ночью начнут катать асфальт, - уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Напомним, контракт на ремонт Некрасовского путепровода выиграло ООО СК «Автобан-ДВ». Эта компания ремонтировала в прошлом году Луговую, Нижнепортовую и Хабаровскую. Стоимость контракта по путепроводу - 303 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики
Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
Новости 24
Суд признал, что сквер на улице Русской во Владивостоке принадлежит городу
Экологию бухты Золотой Рог во Владивостоке улучшат в следующем году
Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в нападении на работницу такси
На 15,6 миллиарда рублей меньше потратили приморцы из-за коронавируса
За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке
Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году
ДВФУ и Сбербанк по-партнерски будут готовить будущих банкиров
Карантин для работников 65+ продлен в Приморье до 29 июля
Новая смерть из-за коварной инфекции в Приморье
В Приморье неуклонно растет число выявляемых инфицированных COVID-19
Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи Приморья
Появились фото с места пожара на стройке ДНС под Владивостоком
Хулиган без руки закидал камнями трамвай во Владивостоке
В Приморье медведь пришел на пасеку и напал на человека