Мэрия Владивостока: Подрядчик Некрасовского путепровода никуда не ушел

Уже несколько недель во Владивостоке ведется ремонт главной транспортной артерии. Подрядчик перекрыл две полосы по направлению из города. В результате ежедневно со стороны Гоголя собирается большой затор. В мэрии даже открыли дорогу-дублер через нефтеветку, по ней можно проехать только в одну сторону, от Кунгасного до Моргородка, но и это не помогает.

В прочем, о ремонте предупреждали давно, и автомобилисты по большей части понимают, что это временные трудности. Однако в последнее время возмущения стали слышнее. Дело в том, что подрядчик снял асфальт на перекрытом участке и… пропал? Во всяком случае, строителей на путепроводе не видно. Участок огорожен, но простаивает.

В мэрии спешат успокоить: подрядчик никуда не пропал. Просто на объекте велись подготовительные работы. Сооружение сильно изношено, требовалось удалить разрушенный бетон с армированных мостовых плит, ржавчину с арматуры, всю грязь и мусор, прежде чем начать бетонировать. После заливки бетонной смесью начинается «влажностный уход за уложенным бетоном» как минимум на 24 часа, а в жаркую, сухую, ветреную погоду – до 2 суток. Строители укрывают поверхность пленкой, влажной мешковиной, распыляют воду.

- Была проделала серьезная работа. Сегодня ночью начнут катать асфальт, - уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Напомним, контракт на ремонт Некрасовского путепровода выиграло ООО СК «Автобан-ДВ». Эта компания ремонтировала в прошлом году Луговую, Нижнепортовую и Хабаровскую. Стоимость контракта по путепроводу - 303 миллиона рублей.