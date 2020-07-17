«Спасибо за добро»: единороссы сердечно поблагодарили волонтеров, не бросивших одиноких жителей Приморья во время пандемии

Четыре месяца вся страна, и все регионы борются с опасной инфекцией, название которой уже давно у всех на слуху. На протяжении всего этого времени волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия» неустанно помогали тем, кто из-за эпидемии и связанных с ней ограничений оказался в затруднительном положении. Несмотря на то, что для многих бойцы невидимого фронта так и были безызвестными, их вклад и их помощь не остались без внимания. С весны они приняли и исполнили порядка 25 тысяч заявок на покупку продуктов, помощь по хозяйству и доставку продовольственных наборов для категории 65+. Их колоссальный труд не могли обойти стороной.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Единороссы решили отметить несколько сотен активистов, благодаря которым одинокие пенсионеры, ветераны войны, многодетные матери и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, смогли нормально жить, не подвергая себя риску заразиться опасной болезнью. Так, в Приморье стартовала акция «Спасибо за добро», в рамках которой наградили тех самых бойцов невидимого фронта. В списке отличников: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Матери России», сторонники «Единой России», «Молодая гвардия Единой России». Все они получили Благодарности от губернатора Приморского края.

Партийцы отметили вклад активистов, которые 4 месяца помогают нуждающимся. Фото: предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия".

Разумеется, для многих волонтеров церемония награждения стала знаковым событием, поэтому они пришли на такое мероприятие всей семьей. Среди таких «отличников» семья Дыбских из Кировского района. С начала эпидемии они помогали соседской бабушке с продуктами, а потом поняли, что нуждающихся куда больше.

- Мы увидели, что важно не только доставить продуктовый набор. Стали оплачивать коммунальные платежи, помогали с огородами, привозили лекарства. А когда дождями затопило огороды, стали снабжать овощами со своих грядок, - рассказала Наталья Дыбская.

Всего в Кировском в добровольцы записались 40 человек. Среди них не только работники дополнительного образования, но также спортсмены и бизнесмены.

- Мы вместе» кировчанам было передано 280 наборов продуктов питания, - Елена Гармашова, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России».

Галина Хохлова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» отметила, несмотря на то, что опасность еще не миновала, оценить работу волонтеров необходимо именно сейчас.

ТЕПЛО И ЗАБОТА В КАЖДЫЙ ДОМ

Отличились также волонтеры Дальнереченского и Пожарского районов. В их послужном списке – сотни селян, которые благодаря их помощи оставались дома и не подвергали риску себя и своих близких. Четыре месяца назад там начались обходы дворов. Разумеется, первыми в списке были ветераны Великой Отечественной войны и вдовы солдат.

- Мы объехали 38 дворов, где живут вдовы участников войны, составили анкеты, рассказали им о режиме изоляции, при необходимости записывали и доставляли к врачу, решали вопросы с начислениями по ЖКХ, передавали продукцию с собственных усадьб, - говорит руководитель Кировского отделения «Матерей России» Анна Пуховая.

На контроле волонтеры держали и ситуацию с малообеспеченными и многодетными семьями. Кстати, всего вместе с Кировским районом активисты доставили больше 300 продуктовых наборов в дальние села. Кроме того, они обеспечивали нуждающихся соседей лекарствами и дровами.

Например, Светлане Ивановой из поселка Кировского, у которой 11 детей, переход на дистанционное образование сперва звучал как приговор. Потому что ноутбука в семье нет, а школьников тут – пять. В итоге женщина обратилась к «Матерям» из Владивостока. И теперь у ребят есть компьютер.

С начала эпидемии помощь была оказана десяткам тысяч человек. Фото: предоставлено региональным отделением партии "Единая Россия".

- Есть народная поговорка, если жизнь испытывает на прочность - в строй становятся мужчины, а если тяжко испытывает, то рядом встают женщины. В коронавирус мы видим, что матери со всем своим природным великодушием отозвались на беду. Все нам, партийцам и общественникам, сегодня крайне важно получать обратную связь от ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей, опекунов детей-инвалидов. Многим нужна помощь, но прежде всего – семьям с детьми», - обратилась к волонтерам из числа «Матерей России» руководитель регионального отделения движения, куратор проекта «Приморье – территория добра» партии «Единая Россия» Татьяна Заболотная.

Всех героев наградили. Их вклад не должен был остаться без внимания. Ведь помощь волонтеров отделения партии «Единая Россия» получили десятки тысяч человек. Вот уж, действительно, спасибо за добро.

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