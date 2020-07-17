Коронавирус в Приморье, последние новости на 18 июля 2020: заболеть может любой

Коронавирус в Приморье, последние новости на 18 июля 2020. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5380 (+75 новых случаев за сутки). Вылечились от коронавируса 4054 пациента (+40 за сутки). Умерло с начала эпидемии уже 61 человек (+1).

Как доложила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, за минувшие сутки наибольший прирост вновь продемонстрировал Владивосток – 41 заболевший, в Находке восемь новых случаев, семь – в Надеждинском районе, два – в Черниговском. По одному заболевшему в Дальнегорске, Лазовском округе и Кавалеровском районе.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

О здоровье

Количество пациентов с тяжелой формой болезни продолжает расти. 64 человека находятся в больнице с тяжелой формой заболевания. Как подчеркнула ранее главный инфекционист Приморского края Анна Симакова, доля «тяжелых» пациентов составляет 10% от общего числа проходящих сегодня лечение.

По ее словам, никакие ограничительные меры не принесут должного эффекта, если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье и соблюдать элементарные меры безопасности.

- Коронавирусная инфекция не летает по воздуху, как вирус гриппа, на большие расстояния, но она отлично передается при контакте. А это значит, что главное – соблюдать простые правила: носить маски, перчатки, дезинфицировать руки. В местах массового скопления людей обязательно соблюдать «социальную дистанцию», а лучше вообще ограничить посещение таких мест. Каждый человек должен понимать всю ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и не игнорировать общие для всех правила. Коронавирусом может заболеть любой, независимо от возраста, эта инфекция очень коварна, – подчеркнула она, отметив, что при COVID человек может «сгореть» буквально за неделю.

О штрафах

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 31 июля включительно. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.

Причем приморцы могут сами сообщить о нарушениях противоэпидемического режима на ярмарках и сельскохозяйственных рынках на «горячую линию» министерства промышленности и торговли региона с помощью мобильного приложения WhatsApp на номер: 8-914-703-14-90.

- В сообщении необходимо указать наименование и адрес торгового объекта. После получения сообщения на место будет направлена административная комиссия соответствующего муниципалитета, которая проверит информацию, и в случае, если факт нарушения подтвердится, применит меры к нарушителю, – уточнил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.

О смягчении

Роспотребнадзор сообщил, что больше не надо отправлять на изоляцию на 14 дней тех, кто прилетает в Россию. Правда, границы до сих пор закрыты и регулярное воздушное авиасообщение еще не восстановили. Но с некоторыми странами – вот-вот восстановят. И вот тогда можно будет без карантина.

По этому поводу постановление губернатора Приморья о борьбе с коронавирусом тоже скорректировали, убрав из него абзацы, касавшиеся прилетающих из-за рубежа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14