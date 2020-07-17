ЕГЭ во время пандемии: как готовились школьники Приморья

Представьте, что вас ждет одно из самых серьезных испытаний в жизни. Вы готовились к этому 11 лет, и вот он, момент истины, совсем скоро. Скоро ЕГЭ.

Вдруг случается всемирный коллапс под названием «коронавирус». Экзамены переносят то на июнь, то на июль, то на август с сентябрем. То снова на начало июля.

Что чувствуют при этом ребята? Перед экзаменами и так нервничаешь, а тут еще эти бесконечные переносы, срывы, как готовиться вообще?

Как это было, рассказывают абитуриенты из Приморья.

Оксана: Я занималась в онлайн-школе, сдавала биологию и химию. Во время пика эпидемии наша семья оказалась в сложной ситуации, поэтому платить репетиторам было нечем. Продолжила заниматься сама по роликам из ютуба, много искала информацию в интернете. В итоге могу сказать, что на ЕГЭ я шла уже очень уверенная и довольная собой.

Андрей: Коронавирус серьезно выбил меня из колеи. Я готовился сам по определенному плану. Больше всего раздражали постоянные переносы сроков экзаменов. В какой-то момент я почувствовал полный упадок сил. Но за две недели перед экзаменом все же взял себя в руки и все повторил. На высокий балл я не надеюсь, но в этих условиях я сделал все, что от меня зависело.

Кристина: Этот год был очень сложным для меня. Я училась в школе, подрабатывала и пыталась готовиться к ЕГЭ в центре подготовки. Все шло хорошо до тех пор, пока меня не уволили в середине апреля. Не представляю, что бы я делала, мотивации продолжать подготовку совершенно не было. И тут случилось чудо! Ребята из моей группы, с которыми я занималась весь год, скинулись, чтобы оплатить мою учебу за оставшиеся месяцы. Несколько дней я приходила в себя, плакала и смеялась одновременно. На экзамен по русскому я шла с улыбкой, даже не волновалась. Я очень надеюсь продолжить общение с этими невероятными ребятами.

Тем временем, стали известные первые оценки основного периода сдачи ЕГЭ в Приморье. Отметки уже получили те выпускники, которые сдавали географию, литературу и информатику 3 июля.

По данным краевого министерства образования, в Приморье есть два выпускника, получившие по 100 баллов за экзамен по литературе. Оба отличника – из Владивостока, представляют гимназию №1 и лицей «Технический».

- Если говорить о первых результатах ЕГЭ, уже можно отметить некоторые позитивные тенденции. К примеру, по сравнению с прошлым годом вдвое уменьшилось количество детей, которые не преодолели минимальный порог по баллам по географии. По информатике значительно возросло количество выпускников, набравших 80 и более баллов, – отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ проходит с 3 по 25 июля в Приморье. Экзамены сдают почти 10 000 выпускников нынешнего года и прошлых лет. Самым популярным предметом для сдачи стал русский язык – на него заявились 8667 человек. Следом по востребованности идут профильная математика – 5252, обществознание – 4411, физика – 2259 и история – 1726.