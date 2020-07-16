Предприниматели Дальнего Востока смогут бесплатно и быстро перевести бизнес в интернет

Проект «Развивай.рф |Бизнес онлайн» представили его авторы – группа ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ) и Mail.ru Group. Инициатива поможет дальневосточным предпринимателям быстро и бесплатно перевести свое дело в интернет. Проект разработан на базе ВКонтакте и маркетплейса «Развивай.рф». ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в этих регионах.

«Развивай.РФ» запускают на Дальнем Востоке не случайно. Здесь зарегистрировано более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 млн человек. Для местных регионов традиционно характерен высокий уровень предпринимательской активности. Во время режима самоизоляции многие бизнесмены ушли в интернет, для некоторых «цифра» стала единственным каналом продаж. В результате все поняли, что онлайн-платформы способны не только помочь коммерции восстановиться после кризиса, но и расширить рынок сбыта продукции и услуг.

В рамках этого проекта можно будет бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса ВКонтакте, а также получить дополнительные возможности по их продвижению. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как лучше развиваться в интернет-среде. Например, владельцам кафе посоветуют сформировать сообщество постоянных гостей, а для удаленной торговли – использовать доставку. В страничку будет встроен и онлайн-магазин. Расходы на цифровизацию и продвижение бизнеса компенсируют организаторы проекта. А его участниками стать могут все представители МСП, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Предпринимателю нужно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для продвижения онлайн-бизнеса каждому участнику выделяется до 53 тысяч рублей. Покупателями у дальневосточных компаний могут стать жители любой точки мир - сервис интегрирован со службами доставки.

Вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказался по поводу нового проекта:

- Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы. Этот год стал испытанием для бизнеса и он начал искать новые формы для того, чтобы быть эффективным. Все больше применяется цифровых технологий, растет значимость онлайн-торговли. Многие предприниматели хотели бы развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что на Дальнем Востоке живут особенные люди, наиболее инициативные и отважные.

- В силу разных причин многие считают, что на Дальнем Востоке недостаточно ресурсов, чтобы бизнес получил поддержку. Мы запускаем проект, который позволит войти в дверь больших возможностей. Хочу, что вы воспринимали и группу ВЭБ, и Mail Group, и ФРДВ как надежных партнеров. Наша команда объединит денежные и административные ресурсы для помощи вам, - сказал председатель ВЭБ.РФ.

Отметим, что цифровизация сейчас в приоритете, о ней говорят и президент России Владимир Путин, и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Руководство страны сегодня делает все, чтобы цифровые сервисы опередили то качество, которое есть, например, в Германии или Франции.

По словам генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, за последние пару лет ФРДВ вместе с банками-партнерами поддержали 870 проектов МСП на сумму 19 млрд рублей. Это и центры детского здоровья, и кафе с пиццериями, и фермы морепродуктов, и пасеки, и мини-гостиницы.

- На Дальнем Востоке – больше 500 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, у которых работает почти 1,5 млн человек. В этом трудном году все они вынуждены были остановиться. Но некоторые смогли получить в этой ситуации импульс для бизнеса. Так, например, интернет-магазины и службы доставки показали сумасшедший рост. Теперь с помощью нашего сервиса многие смогут выставить на продажу свой товар или услугу, подключится к платежной системе или службе доставки. Мы компенсируем 80% затрат на рекламу. А до 53 тысяч рублей мы дадим каждому на умную рекламу. Благодаря алгоритму Mail.ru Group, каждый рубль рекламы будет сообщать о вас только тем людям, которые с наибольшей вероятностью захотят купить ваш товар.

Как отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, предпринимателям бесплатно предоставят конструктор онлайн-магазина, который будет подключен к модулю логистики и приему платежей. Этот магазин будет присутствовать на всех ведущих платформах. Бизнесмены получат возможность запустить магазин, не платя ни за его разработку, ни за хостинг.