Владивосток вновь станет центром осеннего блюза
Приморская филармония готовится к XVII Международному джазовому фестивалю
Анна Алеко. Фото: primfil.ru
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В ноябре 2020 года во Владивостоке пройдет XVII джазовый фестиваль. Поклонников этого музыкального направления ждут несколько незабываемых дней в атмосфере свинга и импровизации: концерты, творческие встречи, мастер-классы и джаз-джемы.
- Мы стараемся приглашать на фестиваль тех исполнителей, джазовые композиции которых будут доступны каждому, - пояснила директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.
ИСТОЧНИК KP.RU