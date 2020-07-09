2020-07-20T05:04:47+03:00
Общество

Владивосток вновь станет центром осеннего блюза

Приморская филармония готовится к XVII Международному джазовому фестивалю
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Анна Алеко. Фото: primfil.ruАнна Алеко. Фото: primfil.ru
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В ноябре 2020 года во Владивостоке пройдет XVII джазовый фестиваль. Поклонников этого музыкального направления ждут несколько незабываемых дней в атмосфере свинга и импровизации: концерты, творческие встречи, мастер-классы и джаз-джемы.

- Мы стараемся приглашать на фестиваль тех исполнителей, джазовые композиции которых будут доступны каждому, - пояснила директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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