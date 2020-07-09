Владивосток вновь станет центром осеннего блюза

В ноябре 2020 года во Владивостоке пройдет XVII джазовый фестиваль. Поклонников этого музыкального направления ждут несколько незабываемых дней в атмосфере свинга и импровизации: концерты, творческие встречи, мастер-классы и джаз-джемы.

- Мы стараемся приглашать на фестиваль тех исполнителей, джазовые композиции которых будут доступны каждому, - пояснила директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.