Автомобилисты Находка провели перед Новым годом ставший уже традиционным флешмоб «Автоёлка». 26 декабря на вертолетной площадке города более 80 машин выстроились в фигуру снеговика и гигантские цифры 2021.Главной фишкой нынешней акции стала 20-метровая «елка», созданная при помощи автовышки и натянутых от нее гирлянд. А на вершине этой елки разместился хозяин праздника Дед Мороз.Организаторами и участниками акции стали представители местных автомобильных, спортивных клубов, общественных организаций и просто увлеченные неравнодушные люди. Всего в мероприятии приняло участие 85 автомобилей.Подобные поздравительные акции, правда, не такие масштабные, проходили и в других городах. Например, в Уссурийске.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14