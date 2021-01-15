В правительстве Приморского края подтвердили информацию о том, что Олег Кожемяко стал президентом хоккейного клуба «Адмирал», а директором назначен Алексей Ан, который ранее работал на Сахалине.Кадровые перестановки в составе руководства клуба произошли после событий сентября 2020 года, когда тогдашний президент клуба Заирбек Юсупов лишился поста руководителя «Владивостокского морского торгового порта». Вслед за ним ушел и Спартак Блягоз, занимавший должность генерального директора клуба.Алексей Ан – выпускник Сахалинского государственного университета, имеет черный пояс 4 дан по тхэквондо ВТФ и звание мастера спорта по тхэквондо. В 2012 году он стал одним из основателей хоккейной команды «Сахалин». С 2013-го работал тренером-преподавателем по хоккею сборной команды дворца спорта «Кристалл». Его воспитанники неоднократно признавались лучшими на уровне Дальнего Востока, а также на протяжении последних двух лет становились призерами и победителями Всероссийского турнира «Золотая шайба».Напомним, 1 апреля 2020 года Олег Кожемяко заявил о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов в связи с пандемией. Хоккейный «Адмирал», футбольный «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье» и волейбольная «Приморочка» фактически прекратили существование. Деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом. Однако уже в конце августа 2020 года Кожемяко встретился с главой Континентальной хоккейной лиги Геннадием Тимченко, после чего обратился к своим подписчикам в соцсетях и заявил о возвращении ХК «Адмирал» в КХЛ в сезоне 2021-2022.