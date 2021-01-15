Прогулки с домашним питомцем в Арсеньеве превращаются в аттракцион на выживание. Дело в том, что хозяин бойцовской собаки, порода которой приравнивается в некоторых странах к холодному оружию, судя по всему, решил воспитать машину для убийства. Иначе неадекватное поведение владельца объяснить нельзя. Как уверяют очевидцы, мужчина намеренно натравливает стаффорширдского терьера на кошек и собак. И видео с камеры наружного наблюдения этому подтверждение.Очередную прогулку «милого песика» запечатлела камера, установленная в Арсеньеве в доме №9 на улице Островского. На кадрах отчетливо заметно, как владелец замирает на секунду, словно отдавая команду питомцу, после чего спокойно отпускает поводок. Собака срывается с места за «добычей», а владелец как ни в чем не бывало продолжает прогулку, наслаждаясь зимними пейзажами.По словам местной жительницы, одну собаку агрессор уже загрыз. К счастью, пес пока не кидался на людей, но с такими тренировками все может измениться. И в погоне за очередной добычей недалеко до трагедии. А вдруг на его пути окажется ребенок? Поэтому горожане бьют тревогу. Видео, с просьбой найти управу на неадеквата, уже облетело соцсети. Кроме того поступило официальное заявление в полицию. Личность нерадивого владельца сейчас устанавливают специалисты. Мужчине предстоит беседа с правоохранителями и грозит штраф за нарушение закона об ответственном обращении с животными. Строгость наказание должна определить специальная комиссия.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14