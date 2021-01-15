Эта новость – не новость вовсе, потому что все произошло еще в сентябре прошлого года. Однако недавний разговор с одним известным во Владивостоке общественным деятелем натолкнул на мысль провести опрос среди местных водителей, и оказалось, что большинство из них не заметили, как изменилась схема движения на главной магистрали города. А если и заметили, то не знают, зачем. Давайте восстановим пробел, если он действительно есть.Речь идет о проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. В прошлом году тут прошел масштабный ремонт, положили новый асфальт, нарисовали новую разметку, а над правой полосой дороги повесили знак ограничения скорости 40 километров в час с дополнительной табличкой 8.14 «Полоса движения».Оказывается, что очень многие водители до сих пор думают, что это так называемые «временные» знаки, которые развесили на время ремонта и, как часто бывает, забыли убрать. К тому же не все заметили дополнительную табличку «Полоса движения», которая уточняет, что действие знака ограничение скорости «40» распространяется только на одну, крайнюю правую полосу, а не на весь путепровод.«Зачем ограничили скорость на Некрасовском путепроводе, - до сих пор возмущаются в соцсетях, - ведь тут нет ни пешеходных переходов, ни перекрестков. Не знают уже, на чем еще денег содрать».Отвечаем: на Некрасовском путепроводе ограничение скорости по-прежнему 60 километров в час. Исключение – крайняя правая полоса, там ограничение 40 километров. И это не только на Некрасовском путепроводе, но и на проспекте 100-летия Владивостока – практически до остановки Вторая речка.И да, это не «временные» дорожные знаки, а знаки на флуоресцентном желтом фоне для лучшей видимости. Временные знаки были бы желтыми внутри.Итак, зачем же ограничили скорость по одной полосе? Да еще и отделили ее от остальных полос специальной разметкой 1.11 - сплошная и прерывистая линия. То есть заехать на эту полосу ты можешь, а выехать нельзя, иначе это будет уже пересечение сплошной линии и штраф. Раз перестроился в крайнюю правую – должен ехать по ней до конца, со скоростью не больше 40 километров в час. Ответ очевиден – чтобы мотивировать водителей не занимать эту полосу, а оставить для общественного транспорта.Повторимся, знаки и разметка появились еще в сентябре прошлого года. Но до сих пор не все автомобилисты к ним привыкли. Возможно, потому что изменение схемы движения на главной магистрали города прошло слишком незаметно – ее почти не анонсирвоали в СМИ, ее даже не выносили на публичное обсуждение. Мало кто понял, зачем это сделано.К тому же многие осознанно идут на нарушения. Судя по всему, не все боятся штрафов за пересечение сплошной линии. Да и скорость снижают, как правило, только перед обозначенными камерами. Что касается разметки, то она, кстати, появилась не везде. На самом Некрасовском путепроводе подрядчик не успел нанести разметку после ремонта, так что приходится действовать по принципу – на глаз. После наступления положительных температур разметку на путепроводе нанесут.Вообще, отдельная выделенная полоса для автобусов от Второреченской развязки до Некрасовской или даже до Инструментального завода напрашивается давно. Посудите сами, там везде ширина проезжей части не меньше трех полос, которые заставлены пробками в часы пик. Если одну полосу оставить только для автобусов и они в результате не будут стоять в пробках – это существенно повысит привлекательность общественного транспорта и разгрузит дороги. Но, как пояснил в мэрии, на данном участке слишком много съездов, ответвлений, поэтому делать полноценную автобусную полосу пока не планируется.- Не весь участок можно полностью отбить полосой. Безусловно, специалисты будут рассматривать в дальнейшем вопросы организации дородного движения. В том числе в настоящее время работают специалисты из других городов в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения во Владивостоке. Они учтут различные пожелания, и если появится проект выделения полосы для автобусов, его обязательно вынесут на общественное обсуждение. Но пока это полоса для всех участников дорожного движения, - пояснили в мэрии.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14