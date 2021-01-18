В селе Воздвиженка на базе школы №1 открылся первый кадетский класс, в котором дети будут заниматься углубленным изучением ОБЖ, истории и традиций МЧС. Школа эта была выбрана не просто так. Именно здесь учится местная героиня Валерия Горобец. Прославилась она в январе 2020 года, когда спасла в пожаре своего трехлетнего брата.Напомним, что случилось все 7 января прошлого года. В частном жилом доме, расположенном па адресу: улица Пожарская, 8, вспыхнул пожар. Семиклассница Лера в это время вышла на пару минут, чтобы подкинуть уголь в котельную. Вернувшись обратно, ужаснулась – дом был объят огнем, а из комнаты доносился отчаянный плач младшего брата – ему тогда было всего 3. Девочка, не мешкая, задержала дыхание и бросилась в полыхающий дом. Лера вспоминает, что ничего не видела, шла на крик брата, в итоге найти его удалось на ощупь. Отважная школьница закрыла его собой и вытащила из огня.Лера сама получила ожоги, но она не думала об этом ни во время спасения, ни после ЧП. Прижав брата крепко к себе, она обратилась за помощью к соседям. Они уже позвонили родителям, который ездили в этот день на кладбище, и в МЧС. Сложно представить, что чувствовали мама и папа, увидев на месте дома – пепелище и узнав, что детям после такого удалось выжить.Спустя год Леру в торжественной обстановке наградили медалью «За содружество во имя спасения». Плюс к этому в ее школе появился кадетский класс.- Данное мероприятие призвано показать учащимся младших классов, которые стали кадетами героический поступок Валерии, - подчеркнул Алексей Снигирев, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уссурийскому городскому округу.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Приехали с кладбища, а у нас все сгорело»: в Приморье семиклассница вытащила из горящего дома маленького братаДевочка закрыла собой малыша и получила травмы (подробности)Получила ожоги, но брата спасла. Леру Горобец наградили перед всей школойДом в Воздвиженке вспыхнул в Рождество, когда все взрослые уехали на кладбище (читать дальше...)