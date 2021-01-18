Настоящее побоище, которое разыгралось в супермаркете Артема, попало на запись камеры очевидца. Торговая точка уже не в первый раз оказывается в центре скандала, но в этот раз потасовка действительно стала массовой. А повод для конфликта весьма необычный – поиски просроченной продукции.Версий начала драки в торговой точке две, и они диаметрально противоположны. Как уверяют сотрудники магазина «Юлия», в супермаркет пришли около 6 человек. Покупатели сначала были без масок, персонал сделал несколько замечаний. Клиенты, «вооруженные» камерами отправились на поиски просроченной продукции. Со слов продавцов, парни вели себя довольно хамски и всячески провоцировали конфликт. В зале испортили упаковку с кисломолочной продукцией и продолжили доказывать, что покупатели всегда правы на кассе.По другой версии, блогеры нашли в магазине просрочку. Оплатили ее на кассе и вполне законно потребовали возврат денег за неликвидный товар. Отстаивать права магазина стала охрана. А судя по последним ЧП в «Юлии», особой деликатностью секьюрити не отличаются. К тому же в разговор между посетителями с камерами и представителями магазина вмешалась одна из покупательниц, которая также на повышенных тонах стала защищать торговую точку. Постепенно словесная перепалка перешла в мордобой, во время которого один из блогеров начал распрыскивать перцовый баллончик. Словом, досталось всем.Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по факту происшествия уже проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.