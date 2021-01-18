Обыски, которые прошли в краевом главке МВД в Приморье, могут быть связаны с откатами. Причиной проверки стала информация о незаконной схеме премирования, а точнее получения мзды при начислении зарплаты подчиненным. Как сообщает издание «Золотой мост», в центре скандала оказались двое высокопоставленных сотрудников кадрового подразделения ведомства.Источник сообщает, что начисление премий происходило по отработанной схеме – по документам работнику оформляли хорошую прибавку к зарплате, а на деле вышестоящее начальство получало некий процент от этой самой прибавки. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Вот только противоправной деятельностью заинтересовались сотрудники УФСБ. Сейчас проводится проверка.Напомним, буквально в ноябре суд вынес приговор экс-заместителю начальника УМВД России по Приморскому краю Илье Шамратову. За махинации с премиями подчиненных полковник отделался штрафов в 250 000 рублей, при этом сами откаты составили 12 000 000 рублей. Суммы мягко говоря не сопоставимые. От действий нерадивого начальника тогда пострадали 30 полицейских. Судя по всему, новая проверка в стенах МВД может обернуться очередным скандалом, однако официальные представители ведомства пока не выступили с какими-либо объяснениями.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14