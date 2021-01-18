Православное Приморье отметило праздник Крещения Господня в ночь на 19 января традиционными окунаниями в купели, несмотря на лютые морозы. Во Владивостоке в полночь было минус 19 градусов, которые при порывах ветра ощущались гораздо холоднее. Однако проруби не пустовали.Нужно отметить, что в некоторых регионах России гражданам даже грозили штрафами за купание в проруби в эту ночь, запрещали организовывать купели. Однако в Приморье подошли к этому вопросу лояльнее.Например, у проруби на Юбилейном пляже сотрудники МЧС организовали отапливаемые палатки для переодевания, установили деревянные лестницы и дежурили у воды, помогая каждому зайти и выйти. Рядом дежурили полиция и медработники.Традиционно возможностью окунуться в прорубь воспользовались не только верующие, которые крестятся, заходя в воду, но и просто любители острых ощущений, которые испытывают себя на прочность или просто хотят сделать фото в воде.