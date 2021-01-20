И в мороз и по бездорожью: как топливо Pulsar помогает лыжникам и сноубордистам Приморья

Для хорошего автопробега нужно лучшее топливо. Фото: Антон Блохин

Один из залогов успешного автопробега – качественное топливо в баках. Команда «Комсомольской правды» остановила выбор на топливе Pulsar от НК «Роснефть» и в течение всего автопробега «Горнолыжные базы Приморья» заправляла автомобили только им. Вот почему.

Во-первых, автозаправочные станции сети НК «Роснефть» есть на протяжении всего нашего пути. Напомним, автопробег «Горнолыжные базы Приморья» стартовал из Владивостока 18 января 2021 года с задачей за семь дней объехать главные места зимнего отдыха в регионе, оценить их доступность, качество трасс и поделиться советами со всеми сноубордистами и лыжниками региона.

Автозаправочные станции сети НК «Роснефть» есть на протяжении всего нашего пути. Фото: Антон Блохин

Маршрут пролегает через пригород Владивостока, Штыковский и Лазовский районы, даже город Арсеньев – сотни километров по нашему прекрасному Приморью, порой не в лучшую погоду и не по самым обкатанным дорогам. Но везде, куда бы мы ни поехали, по пути нас встречали яркие оранжевые вывески – четкий сигнал для любого автомобилиста о том, что здесь можно заправиться качественным топливом и не бояться за топливную систему своего авто.

Как заправишь, так и поедешь

К слову о качестве нашего топлива. Мы не зря выбрали именно Pulsar95, ведь он соответствует требованиям международных стандартов. Заливая его в бензобак можно быть спокойным за чистоту инжекторов и отсутствие каких-либо отложений в бензобаке. Благодаря уникальным моющим компонентам, которые содержатся в топливе Pulsar, наш путь комфортен на всем протяжении - никаких посторонних шумов в двигателе.

Для хорошего автопробега нужно лучшее топливо. Фото: Антон Блохин

Еще одна отличительная особенность Pulsar95, важная в длительном путешествии по Приморью, это уменьшенный расход топлива. Напомним, мы отправились в путешествие на больших автомобилях с большими бензобаками. Наш автомобильный партнер - официальный дилер «Тойота Центр Владивосток» - предоставил для автопробега два флагманских внедорожника: «Ленд Круизер» и «Ленд Круизер Прадо». И нам, конечно же, хотелось бы заправляться как можно реже, а в чеках видеть дружелюбные суммы, и в этом нас Pulsar устроил.

Добавим, что уже на второй день автопробега, во время посещения базы отдыха «Лесная поляна», мы ощутили на себе настоящие зимние холода. Минус 19 по цельсию и сильный ветер, по ощущениям было как все -30. Запускать двигатель в таких условиях для многих автомобилей действительно испытание. Но только не для нашей команды, ведь автомобили заправлены надежным топливом. Первый запуск после морозной ночи происходил так, словно лето на дворе: легкое нажатие кнопки, и вот уже шумит разогревающийся двигатель. Ощущение такое, что ты заправил машину именно тем топливом, которое и необходимо.

Для хорошего автопробега нужно лучшее топливо. Фото: Антон Блохин

Не бензином единым

А вот на АЗС сети НК «Роснефть» не приходится мерзнуть на холоде. Внутри павильона мы выпили по чашечке ароматного горячего кофе, прикупили жидкость для омывателя стекла и щетку. Кстати, все это обошлось в весьма скромную сумму, сопоставимую с любым другим магазином.

Мы остановили выбор на топливе Pulsar от НК «Роснефть». Фото: Антон Блохин

Здесь же нам предложили карту постоянного клиента, при помощи которой можно копить баллы и списывать их на заправках сети Роснефть. Кстати, совсем не обязательно при себе иметь карту, ее можно зарегистрировать в своем мобильном телефоне. Удобство семейного доступа - можно на один счет привязать до трех карт и копить баллы всей семьей, либо дружеской компанией. Начисляется 1 балл за 2 литра топлива, а также 1 балл за каждые 20 рублей при оплате других покупок. Этими баллами можно оплатить до 100% покупки из расчета 1 балл в 1 рубль.

Мы остановили выбор на топливе Pulsar от НК «Роснефть». Фото: Антон Блохин

Переводя на язык простой математики: мы заправили 120 литров бензина, купили 3 стакана кофе за 120 рублей, таким образом любая следующая покупка станет для нас дешевле на 78 рублей. Мелочь, а приятно.

Для хорошего автопробега нужно лучшее топливо. Фото: Антон Блохин

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» продолжается. Впереди нас ждут склоны в Арсеньеве и Сергеевке. Путь не близкий, но с надежным топливным партнером любые расстояния по плечу.