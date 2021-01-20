Синоптики назвали дату нового снегопада, который завалит Владивосток

Кстати, вместе со снегом в регион придет и потепление. Фото: Евгения ГУСЕВА

Январь оказался богат на снежные циклоны. Грядет третий по счету с начала 2021 года. Пока, по данным синоптиков, у Приморья нет шансов – завалит 100%. По крайне мере на сегодняшний день все прогнозы говорят именно об этом.

- Матеметические модели указывает на то, что высотная фронтальная зона снова начнет приподниматься с юга на север и ко второй половине следующей недели ее ось сориентируется примерно на Владивосток, - отмечает Борис Кубай, главный синоптик Приморья. - Это настораживающий факт, поскольку под фронтальной зоной у поверхности земли может образоваться довольно активный циклон, сопровождаемый интенсивными снегопадами.

Синоптик отмечает, что образуется этот циклон и приблизится к региону 26-27 января. Если расчеты специалистов окажутся верными, то по интенсивности грядущий снегопад сможет конкурировать с предыдущим. А, как мы все помним, тогда регион неплохо засыпало.

- Ожидается, что во время его прохождения в крае выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков, хотя изначально по прогнозам было до 18 миллиметров. Прошлый циклон принес до 15 миллиметров осадков, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» Марина Парфенова, главный редактор портала «Примпогода». – Сопровождаться новый циклон будет очень комфортными температурами воздуха. Например, ночные температуры будут в пределах -10 градусов. В некоторых районах края столбик термометра поднимется даже выше нуля.

Согласно онлайн-данным по погоде, во Владивостоке во вторник будет +1. Кажется, морозная зима снова отступает, и в край возвращается тепло.

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