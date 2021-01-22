«Чуть не убило». Льдины рухнули на маму с коляской во Владивостоке

Пользователи сети предупреждают, оттепель - опасное природное явление. Фото: принтскрин видео.

У жительницы Владивостока теперь два дня рождения. Отмечать второй она может 21 января 2021 года. Суеверные приморцы уверены, что дело в магии чисел. Именно в этот день на женщину, которая вышла гулять с малышом в коляске, рухнула льдина с крыши многоквартирного дома.

Случилось все на Кирова, 45 примерно в шесть вечера. Произошедшее снял на камеру регистратор припаркованной напротив дома машины. Судя по кадрам, девушка вышла прогуляться с новорожденным малышом в коляске. Она стояла рядом с урной - щелкала семечки, и внезапно с крыши здания прямо на нее рухнули льдины. Сосульки попали ей на плечо, а самая большая глыба упала в нескольких сантиметрах от нее. Мама не на шутку испугалась и убежала с места ЧП. В шоке был и мужчина, чей регистратор зафиксировал случившееся.

«Ужас, чуть не убило»

«Уже началось»

«Теперь нужно смотреть не только по сторонам, но и наверх» - пишут приморцы в интернете под опубликованным видео.

Пользователи сети уверены, если бы самая большая льдина упала бы на девушку, а не рядом с ней, беды было бы не избежать. К счастью, все обошлось. Приморцы вместе с тем предупреждают о том, что оттепель, которая сейчас установилась во Владивостоке, может обернуться настоящей трагедией, поэтому под крышами домов лучше не стоять. Тем более, что от этого зависит ваша собственная безопасность.

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