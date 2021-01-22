Аварийная посадка МИ-8 на Чукотке: неполадки с двигателем вертолета, Росавиация начала расследование

Вертолет совершил аварийную посадку спустя несколько минут после взлета. Фото: Александр ГЛУЗ

22 января утром в аэропорту Кепервеем, который расположен в Билибинском районе Чукотки, случилось ЧП. На аэродроме совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, который принадлежит АО «Национальная служба санитарной авиации».

Как выяснилось, воздушное судно выполняло санитарный рейс – в медицинской помощи нуждался житель Певека. Практически сразу после взлета летчик заметил, что в одном из двигателей падает давление масла. В воздухе вертолет успел побывать буквально несколько секунд. После того, как командир обнаружил неполадку, принял решение вернуться на аэродром, совершив аварийную посадку.

Известно, что на борту вертолета находились три члена экипажа и врач. К счастью, никто в результате авиапроисшествия не пострадал. Даже фюзеляж судна не повредился. Тем временем, расследованием аварийной посадки занялось Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Росавиации. Проверка организована и Магаданской траснспортной прокуратурой.

- Стоит отметить, что санитарный рейс в Певек был совершен благодаря компании «ЧукотАВИА». Помощь пациенту была оказана, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Валентина Глазова, руководитель пресс-службы ДВТП. - Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В надзорном ведомстве отмечают, что в случае выявления нарушений в этой части, будет принят весь комплекс прокурорского реагирования.

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