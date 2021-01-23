Олег Кожемяко прокомментировал несанкционированную акцию во Владивостоке: «Несколько скорых простояли в пробках более двух часов»

Олег Кожемяко руководит Приморским краем с декабря 2018 года. Фото: Александр ХИТРОВ

- Олег Николаевич! Как вы оцениваете субботние протестные акции, которые у вас там были - во Владивостоке?

- А как мы их можем оценивать, если у нас несколько машин скорой помощи простояли в пробках более двух часов с больными людьми, которых необходимо было срочно доставить в больницы? Как такое может оцениваться?

Ну, и в целом это - выходной день, народ - кто на рыбалку ехал, кто с рыбалки возвращался. А в это время был перекрыт центр Владивостока, люди по два часа стояли в пробках.

Как это можно оценивать, кроме, как негативно?

Вот такая была реакция - не только со стороны руководителей города, полиции, но и от автомобилистов, от прохожих, от всех граждан, которым организаторы и участники этих беспорядков попытались испортить выходной.

Поэтому, я думаю, что правоохранительные органы тщательно разберутся в том, что произошло, оценят это все с точки зрения уже юридической, правовой.

- А вот до нас дошла ещё информация, что во Владивостоке некоторые взрослые протестанты просто детей впереди себя - цепочкой - ставили, за них прятались, и в ОМОН бросали камни, бутылки и так далее...

- Да, есть и такие случаи - нападения на ОМОН. Я думаю, что все эти участники (которые позволили себе подобные выпады) будут привлечены к ответственности, - это безусловно.

Будет проведено разбирательство и все взрослые, кто был замешан в таких эпизодах, особенно - связанных с попытками оскорбления или нападения на сотрудников правоохранительных органов, конечно, понесут наказание.

- Спасибо вам огромное. Хотелось бы надеяться, что эти протестные акции никак не повлияют на вашу работу.

- Да, конечно, нет. Мы занимаемся своим делом.

У нас на эту субботу была намечена всеобщая народная рыбалка. Она состоялась. Несмотря ни на что продолжаем работать в прежнем режиме.

- Спасибо. Извините, что поздно позвонил. До свидания.

- Ничего, ничего. До свидания.