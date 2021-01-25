Перестрахуют всех. Как и где клиентам «Спасских ворот-М», лишенных лицензии, продлить полис после 10 февраля

В крае осталась одна страховая компания с действующей лицензией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот уже месяц в Приморье из заголовков новостей не сходит название страховой компании «Спасские ворота-М». Банк России отозвал лицензию у фирмы, а, как известно, минимум половина жителей края застрахованы именно там. Расскажем, что нужно знать клиентам проштрафившейся компании и как продлить полис.

На данный момент обслуживанием пациентов, застрахованных раннее в «Спасских ворота-М», занимается территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Однако после 10 февраля всех клиентов передадут в ООО СМО «Восточно-страховой альянс». Выбрать какую-то другую фирму жителям края просто не представляется возможным, так как компания осталась единственной аккредитованной на рынке страховых услуг в Приморье.

– Полис у вас бессрочный, его менять не придется, а вот страховую компанию нужно. Если вы лично не обратитесь в «Восточно-страховой альянс» до 10 февраля, то после 11 февраля вы будете считаться автоматически перестрахованными в этой компании. Нужно только прийти в любое удобное время в один из офисов и поставить печать. При себе необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС, – прокомментировал оператор горячей линии территориального фонда ОМС

Стоит отметить, что у многих жителей края документы заламинированы, соответственно, поставить на них печать не получится. Таким клиентам попросту их заменят. Выдача новых полисов проводится бесплатно. Еще один важный момент: заменить полисы всей семье или, например, работникам одной компании может один человек. Единственное, представителю необходимо заполнить доверенность, заверять нотариально ее не нужно, но форма должна соответствовать требованиям статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Скачать бланк можно на официальном сайте страховой компании.

Во Владивостоке у «Восточно-страхового альянса» 11 филиалов, которые расположены в разных районах города. Офисы компании, в которых можно продлить полисы, расположены по следующим адресам:

Алтайская, дом 3, кабинет 1; (остановка Первая речка, во дворе дома Океанский проспект, 90)

Луговая, дом 55, кабинет 26 (в здании поликлиники №3);

Проспект Красного Знамени, дом 47 (в здании поликлиники №1);

Некрасовская, дом 46, кабинет 5 (филиал поликлиники №1);

Пограничная, дом 2, кабинет 6 (ниже гостиницы Версаль);

Интернациональная, дом 56, кабинет 502 (в здании поликлиники ГУЗ ККБ № 2);

Калинина, дом 42, этаж 2, кабинет 208 (остановка Причальная, голубое здание у дороги);

Давыдова, дом 3, этаж 1, холл (в здании поликлиники № 4);

Анны Щетининой, дом 38, этаж 2, холл (в здании детской поликлиники № 3);

Адмирала Горшкова, дом 3, кабинет 158 (в здании Поликлиники № 9);

Кирова, дом 23, этаж 2, кабинет 206 (в здании Пенсионного фонда Советского района).

Список адресов офисов в других городах и районах Приморья можно посмотреть по ссылке.

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