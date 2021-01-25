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Лайк от губернатора. Олег Кожемяко предложил студентам Приморья классный бартер за оценки

Некоторых учеников за хорошую учебу глава региона готов поблагодарить отдельно
Кристина ГРИН
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Предложение губернатор озвучил на своей странице в сети.

Предложение губернатор озвучил на своей странице в сети.

Фото: принтскрин видео.

Олег Кожемяко записал на своей странице в сети видеообращение ко всем студентам. Там губернатор Приморья сообщил, что готов отметить учеников с хорошими оценками. Для этого студентам достаточно опубликовать снимок зачетки с пятерками в интернете. Такого рода бартер проводится в рамках акции «Лайк на удачу». Она как раз приурочена к празднованию Дня российского студенчества.

Чтобы получить лайк, нужно под фотографией зачетки опубликовать хэштег #ЛайкНаУдачу25. Так Олег Кожемяко увидит все публикации и отметит их сердечками.

- Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем студента! Татьянин день – один из самых замечательных и долгожданных праздников. Мы все помним наши студенческие годы, как готовились к сессии, «стеклофонили», где-то учили, а где-то писали шпаргалки – в общем, делали все, чтобы успешно сдать сессию. Лето традиционно знаменовалось работой в студотрядах. Делали все, чтобы чувствовать себя финансово независимыми. Сейчас у студентов сложный период – зимняя сессия. У кого будут все пятерки, делитесь в Instagram фотографиями своих зачеток. Я обязательно поставлю лайк. Некоторых учащихся потом отдельно поблагодарим за хорошую учебу, – заявил Олег Кожемяко.

По словам главы региона, студенчество – один из самых веселых, интересных, но что важнее – ответственных периодов в жизни.

- Именно сейчас у многих закладываются или продолжают закладываться основы будущих профессиональных и личных достижений, побед, успехов. От сегодняшней молодежи, ее усердия, целеустремленности, любознательности зависит то, каким будет Приморье и вся Россия в будущем. Поэтому хочется таким образом – своим лайком – поддержать студентов, окончивших на «5» зимнюю сессию, – подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы правительства Приморья, сейчас в регионе проживают около 90 тысяч студентов. В колледжах проходят обучение 44 750 человек, а в вузах – 44 тысячи.

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