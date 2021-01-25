Несогласованные митинги во Владивостоке превратились в три уголовных дела

Протестующий вырывается из рук полицейского. Фото: Антон Новгородов, который тоже потом оказался в числе задержанных

Несогласованная акция протеста во Владивостоке 23 января закончилась уголовными делами. Два из них - по факту применения насилия в отношения представителя власти – возбудили еще в субботу. О третьем объявили уже в понедельник, и касается оно перекрытия центральной городской улицы.

Оба случая попали в объективы множества видеокамер. Первый произошел возле дома № 41 по улице Светланской. Здесь, как утверждают следователи, участник акции схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника ОМОНа и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемого сразу же задержали, им оказался 28-летний житель Владивостока.

В отношении парня возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до пяти лет.

В понедельник суд арестовал подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии на 2 месяца.

Второй случай произошел возле Дома офицеров флота буквально несколько минут спустя, возле служебного автомобиля, куда сотрудники полиции пытались поместить нескольких задержанных. Судя по видео, протестующие решили отбить своих товарищей.

- Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе, - сообщили в Следственном комитете.

Этого мужчину в сером вязаном свитере объявили в розыск. В ориентировке приметы подозреваемого описывают так: на вид 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, на правой щеке имеется родинка. Дело возбуждено все по той же ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Наконец, третье уголовное дело возбуждено по ч. 1 статьи 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.

По сообщению пресс-службы УМВД по Приморскому краю, граждане в период с 14.30 до 17.20 заблокировали улицы и мещали движению транспортных средств. Своими действиями они создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи в указанный период.

«С 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжелым больным с пневмонией», – рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов.

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, всего во время акции было задержано не менее 60 участников несогласованного митинга. Из них 12 – несовершеннолетних 2003 и 2004 годов рождения, все они учащиеся общеобразовательных школ и колледжей.

- В настоящее время 10 школьников переданы законным представителям. Один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один - в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

В отношении несовершеннолетних возбуждены административные дела. Родителей подростков обещают привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

- Детей поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних, - добавила Ирина Сырова.