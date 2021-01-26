Налоговая нагрянула в ресторан «Зума»

Налоговая нашла нарушения в ресторане «Зума». Фото: предоставлено участниками рейда

Управление ФНС по Приморскому краю 26 января в ходе рейда по популярным заведениям общепита во Владивостоке нагрянуло в известный ресторан «Зума». Проверяющие под видом посетителей сделали контрольную закупку и поймали работников ресторана на грубом нарушении: вместо чека налоговикам принесли так называемый гостевой счет.

Рейд посвящен проверке соблюдения законодательства в части работы контрольно-кассовой техники.

Проверяющие разделились на четыре группы, одна из которых зашла в небезызвестное кафе на Фонтанной, 2. Там и было выявлено нарушение.

Тот самый чек, который не чек. Фото: предоставлено участниками рейда

- Сделали заказ – пряную облепиху и два тирамису. Все вышло в 1250 рублей. Что и было отражено в гостевом счете, который принесли вместо со сдачей. Только вот принести должны были именно чек, - рассказывает участник рейда.

Представители налоговой инспекции приступили к составлению акта, возбуждено административное дело. Рейд продолжается.

Несколько лет назад «Зума» возглавляла рейтинг лучших ресторанов России. Фото: предоставлено участниками рейда

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