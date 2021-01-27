В мэрии Владивостока рассказали, хватит ли реагентов для устранения гололеда на дорогах

Игорь Скубко. Фото: Vlc.ru

Владивосток продолжает бороться с последствиями ледяного апокалипсиса, из-за которого движение автотранспорта было парализовано утром, 27 января. Заместитель начальника управления дорог и благоустройства Игорь Скубко рассказал, в каком режиме сейчас работает спецтехника и хватит ли реагентов для устранения гололеда.

- Несмотря на то, что дорожные службы проводили обработку территории города Владивостока противогололедными реагентами, все равно образования льда избежать не удалось. За прошедшие сутки мы распределили на дороги города 713 тонн песко-соляной смеси и вылили на дороги 280 тонн жидкого хлорида кальция. Дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме. Запасов химических реагентов достаточно, несмотря на то, что за прошедшие сутки мы превысили среднесуточную норму по распределению реагентов в 2,5 раза, - говорит игорь Скубко.

Напомним, после того, как на Приморский край обрушился сначала мокрый снег при плюсовой температуре, а после похолодало, на дорогах образовался гололед. Даже основные трассы сейчас напоминают каток. Движение в городе парализовано практически повсеместно, сервис "Яндекс.пробки" оценивает движение во Владивостоке в 10 баллов.