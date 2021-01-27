Фото и видео последствий снегопада во Владивостоке 26 января 2021: дороги города превратились в каток

Владивосток застрял в десятибалльных пробках.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Самые яркие фото и видео, иллюстрирующие последствия снегопада 26 января 2021 года в нашей подборке.
Весь Владивосток вечером сковали многокилометровые пробки. Местами проезд относительно свободен, но автомобили едут крайне медленно. Машины буксуют на обледенелой дороге. Из-за аварий частично ограничено транспортное сообщение. Люди идут пешком по скользкому тротуару, а снегоуборочная техника продолжает чистить улицы города.
При перепаде температур снег на дорогах моментально превратился в лед.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Несмотря на то, что спецтехника работала ночью, избежать гололеда не удалось.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Дороги Владивостока вечером покрылись ледяной коркой
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Автомобили на спусках едут очень медленно, из-за чего образуются заторы.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Горожанам приходится быть аккуратными как на тротуарах, так и на пешеходных переходах.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
На склонах образуются заторы, местами могут проехать только полноприводные авто.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Спецтехника продолжает работать на дорогах города и устранять последствия снегопада.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Улица Капитана Шефнера перекрыта до сих пор.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Кое-где лед на дорогах укатан до состояния зеркала.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Из-за аварий проезд по улицам затруднен.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
многие автомобили пришлось вытаскивать из ледяного плена при помощи троса и тяжелой техники.
Фото: Сергей БАЛАНОВ