Фото и видео последствий снегопада во Владивостоке 26 января 2021: дороги города превратились в каток

Владивосток застрял в десятибалльных пробках. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самые яркие фото и видео, иллюстрирующие последствия снегопада 26 января 2021 года в нашей подборке.

Весь Владивосток вечером сковали многокилометровые пробки. Местами проезд относительно свободен, но автомобили едут крайне медленно. Машины буксуют на обледенелой дороге. Из-за аварий частично ограничено транспортное сообщение. Люди идут пешком по скользкому тротуару, а снегоуборочная техника продолжает чистить улицы города.

При перепаде температур снег на дорогах моментально превратился в лед. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несмотря на то, что спецтехника работала ночью, избежать гололеда не удалось. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дороги Владивостока вечером покрылись ледяной коркой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Автомобили на спусках едут очень медленно, из-за чего образуются заторы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожанам приходится быть аккуратными как на тротуарах, так и на пешеходных переходах. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На склонах образуются заторы, местами могут проехать только полноприводные авто. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Спецтехника продолжает работать на дорогах города и устранять последствия снегопада. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Улица Капитана Шефнера перекрыта до сих пор. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кое-где лед на дорогах укатан до состояния зеркала. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из-за аварий проезд по улицам затруднен. Фото: Сергей БАЛАНОВ