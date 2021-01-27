Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Фото и видео последствий снегопада во Владивостоке 26 января 2021: дороги города превратились в каток

Подборка самых ярких фото и видео последствий снегопада во Владивостоке 26 января 2021. После мощного циклона движение на основных магистралях парализовано, люди идут пешком по скользким тротуарам
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Владивосток застрял в десятибалльных пробках.

Владивосток застрял в десятибалльных пробках.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самые яркие фото и видео, иллюстрирующие последствия снегопада 26 января 2021 года в нашей подборке.

Весь Владивосток вечером сковали многокилометровые пробки. Местами проезд относительно свободен, но автомобили едут крайне медленно. Машины буксуют на обледенелой дороге. Из-за аварий частично ограничено транспортное сообщение. Люди идут пешком по скользкому тротуару, а снегоуборочная техника продолжает чистить улицы города.

При перепаде температур снег на дорогах моментально превратился в лед.

При перепаде температур снег на дорогах моментально превратился в лед.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несмотря на то, что спецтехника работала ночью, избежать гололеда не удалось.

Несмотря на то, что спецтехника работала ночью, избежать гололеда не удалось.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дороги Владивостока вечером покрылись ледяной коркой

Дороги Владивостока вечером покрылись ледяной коркой

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Автомобили на спусках едут очень медленно, из-за чего образуются заторы.

Автомобили на спусках едут очень медленно, из-за чего образуются заторы.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Горожанам приходится быть аккуратными как на тротуарах, так и на пешеходных переходах.

Горожанам приходится быть аккуратными как на тротуарах, так и на пешеходных переходах.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На склонах образуются заторы, местами могут проехать только полноприводные авто.

На склонах образуются заторы, местами могут проехать только полноприводные авто.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Спецтехника продолжает работать на дорогах города и устранять последствия снегопада.

Спецтехника продолжает работать на дорогах города и устранять последствия снегопада.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Улица Капитана Шефнера перекрыта до сих пор.

Улица Капитана Шефнера перекрыта до сих пор.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кое-где лед на дорогах укатан до состояния зеркала.

Кое-где лед на дорогах укатан до состояния зеркала.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Из-за аварий проезд по улицам затруднен.

Из-за аварий проезд по улицам затруднен.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

многие автомобили пришлось вытаскивать из ледяного плена при помощи троса и тяжелой техники.

многие автомобили пришлось вытаскивать из ледяного плена при помощи троса и тяжелой техники.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Интересное

Рекомендуемые