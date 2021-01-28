«Вы серьезно?»: синоптики предупредили о третьем снежном циклоне, который взял курс на Приморье

По предварительным данным, осадки ожидаются 1 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чего-чего, а снегопадов Приморскому краю точно хватило. Дефицита в этой области у региона нет. Январь, кажется, решил разгуляться и вернуть долги за все бесснежные зимы. 28 января край оказался во власти второго по счету циклона за эту неделю. По прогнозам синоптиков, нас ждут не только обильные осадки и метель, но и ураганный ветер, поэтому во Владивостоке ввели режим повышенной готовности.

Еще неизвестно, как справятся дорожные службы с этой непогодой, но их работой в период прошлого снегопада губернатор Приморья остался недоволен. А пока дорожники борются со стихией под пристальным наблюдением Олега Кожемяко, специалисты предупредили о новом циклоне. Третьем за эти десять дней. И он совсем скоро приблизится к нам.

- Действительно, по предварительным расчетам, у нас будет третий циклон. Он приблизится к региону уже 1 февраля, поэтому новый месяц начнется с осадков, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Правда, количество осадков будет намного меньше, чем за время двух прошедших циклонов. Ожидается скорее небольшой снег. Выпадет 3-5 миллиметров осадков. Вместе с тем, этот циклон будет сопровождаться сильным ощутимым похолоданием.

Вместе с тем, сейчас Владивосток в плену у снежной бури. С каждым часом непогода будет лишь усиливаться. Поэтому будьте предельно внимательны на дорогах, особенно, если отважились сесть за руль. А более точный прогноз по третьему циклону появится ближе ко дню «Х».

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