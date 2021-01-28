На Дальнем Востоке ищут мужчину, который устроил погоню за амурской тигрицей и двумя ее малышами

Такое кино могло закончиться трагедией для режиссера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты центра «Амурский тигр» устанавливают личность автора видео, который снял на мобильный погоню за тигрицей и ее малышами. Информация об этом появилась на их официальной странице в сети под рубрикой: «Как делать не надо». Отмечается, что пока нет информации о том, где, когда, а главное – кем были зафиксированы кадры. Но уже сейчас эксперты готовы дать характеристику поведению водителя, а по совместительству и режиссера опасного кино.

- Человек за рулем намеренно «гонял» амурского тигра, а это делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Причем это относится не только к тигру, а вообще к любому дикому животному. Звери такое поведение воспринимают как атаку и пытаются себя защитить, что может закончиться трагически для одной или обеих сторон встречи, - сообщают специалисты центра «Амурский тигр».

О том, что мужчина намеренно преследует семью хищников, свидетельствует речь самого автора видео. «Ну что, пойдем догоним второго» - говорит мужчина, судя по голосу, уже в возрасте. «Ой, бежит, ой, че делает, ой, как кидается – восклицает режиссер. Ощутимо, что все происходящее его увлекает, но он совсем не думает о своей безопасности в погоне за экстремальным контентом.

К счастью, в этом случае обошлось без трагедии – мать и оба тигренка ушли в лес. Кстати, один из котят амурской тигрицы показал свое отношении к такого рода погоням и отважно бросился на железного врага – автомобиль. Специалисты надеются на то, что люди, которые гнались за семьей полосатых, впредь будут более ответственны, ведь любое вмешательство в жизнь хищников – опасно для жизни.

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