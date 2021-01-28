Во Владивостоке порывы ветра до 35,7 м/с. Люди летают!

Фото: instagram.com/dps_vdk/

Владивосток снова ставит погодные антирекорды. Снегопад, который обрушился на город 28 января, усугубил сильнейший ветер, который буквально сдувает людей.

- По состоянию на 19 часов во Владивостоке отмечаются порывы ветра до 29 м/с, автоматическая метеостанция на мысе Назимова зафиксировала порыв 35,7 м/с, - говорится в сообщении Примгидромета.

Правда, Русский мост не стали перекрывать. Мостовики сообщают, что на нем сейчас 19-21 м/с. Ситуация на контроле. На месте работают специалисты, проводят мониторинг в реальном времени.

В самом же городе творится настоящая вакханалия.

«Меня с Черемушек до дома просто ветром принесло, я даже ногами не двигала», - рассказывает Екатерина.

Напомним, в прошлом сентябре Владивосток уже испытывал на прочность тайфун «Майсак». Тогда ветер был даже сильнее: во Владивостоке его порывы достигали 40 м/с, что классифицируется как ураган. Последний раз такой ветер в городе отмечался в 1969 году.