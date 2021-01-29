Фото и видео последствий снегопада 28 января 2021: город в сугробах, а дороги встали

Владивосток оказался во власти снежного циклона. Фото: instagram \ kuzinatra__

Социальные сети пестрят яркими фото и видео последствий снегопада 28 января 2021 года. Это и огромные сугробы, и работа дорожной техники, и то, как местные жители справляются с ненастьем. Публикуем самые яркие и красочные фото и видео Владивостока после прошедшего циклона.

Присылайте свои фотографии и видео заснеженного Владивостока в редакцию "Комсомольской правды - Владивосток" на почту vl@phkp.ru, и мы их опубликуем в фотоподборке.

Улица Адмирала Фокина. Фото: instagram \ kuzinatra__

Центральная плозадь Владивостока в снегу. Фото: instagram \ kuzinatra__

Подземные переходы Владивостока тоже оказались засыпаны снегом. Фото: instagram \ kuzinatra__