«Вот это сила»: ураганный ветер во Владивостоке снес тяжелую технику с пути – один трактор улетел в реку

Такого ветра в регионе не было уже давно - даже техника не справилась. Фото: принтскрин видео.

28 января в Приморье бушевала мощная стихия. Снежный циклон принес в регионе не только обильное количество осадков, но и ураганные ветер, который сносил все на своем пути. Все социальные сети пестрили фотографиями и видеороликами снегопада и метели, в очередной раз прославившими регион на всю страну. Легковые машины показывали балет на дорогах, автобусы дрифтовали, а люди практически научились летать. Особое внимание пользователи сети уделили снегоуборочной технике.

В интернете появились несколько видео того, как техника не смогла «устоять» во время непогоды и улетела с дороги. В первом случае снегоуборочный трактор вместе с водителем ушел в реку в районе Фанзавода. Ветер был такой силы, что не справилась даже такая тяжелая техника. Сообщается, что мужчина, который был за рулем трактора, к счастью, не пострадал. Приморцы рады, что авария не стала причиной трагедии.

Еще один случай с трактором попал в объектив камеры. На видео другой трактор не проходит проверку ураганным ветром. Его буквально сносит с дороги, а дальше и вовсе он начинает показывать мастерство импровизационного дрифта. Все это под мелодичное музыкальное сопровождение: «был пацан, и нет пацана». И в этот раз удалось обойтись без печальных последствий.

Вместе с тем, приморцы сохраняют позитивный настрой. Как-никак это не первой аномальное стихийное бедствия которой пришлось на их веку. Хотя такого ураганного ветра в регионе не было, пожалуй, уже давно.

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