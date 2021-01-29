«Унесенные ветром»: курсанты во время снежного урагана во Владивостоке едва не научились летать

Курсанты отважно боролись со стихией, но бой был неравным. Фото:instagram/_girfanov.8_

О Владивостоке в очередной раз заговорила вся страна и снова причиной тому – удивительная стихия. На этот раз в центре внимания был ураганный ветер, который сносил все на своем пути 28 января. Непогода не щадила никого и ничего: ни людей, ни ларьки, ни спецтехнику. Порывы ветра в некоторый местах достигали 35 метров в секунду. Находиться на улице, учитывая, что на дорогах голый лед, было крайне опасно. Но были и те, кто отважился выйти из дома в разгар бедствия.

«Унесенные ветром» по-владивостокски. Иначе назвать это видео и нельзя. На кадрах несколько курсантов МГУ, которые храбро борются со стихией в одном из самых ветреных районов Владивостока – на Эгершельде. Парни явно не ожидали, что ветер будет такой силы. Один из ребят держался до последнего, но все же не смог устоять на ногах и упал, едва не улетев оттуда. Видео полета разлетелось по сети и попало даже в группы-многомиллионники, а «КП» удалось побеседовать с одним из героев современной версии «Унесенные ветром».

- На видео тот, что не смог устоять на ногах, это я. Снимал все происходящее мой друг. Даже не знаю, как он смог удержать телефон, когда нас так сносило ветром, - делится своими впечатлениями с корреспондентом «КП-Владивосток» Алан Гирфанов, студент 2 курса Судомеханического отделения. – На видео – наш путь из общежития до магазина. Желание покушать заставило выйти из дома, так бы остались там и не ходили бы на улицу. Но впечатления, конечно, непередаваемые. Я впервые видел такой сильный ветер.

К счастью, обошлось все без травм. Само же видео имеет сейчас небывалый успех. Особенно всем пришлась по душе атмосферная песня «..ветер с моря дул, нагонял беду..», под которую ребята скользили и летали. Кстати, в одной из групп его посмотрело больше 2 миллионов 300 тысяч человек. Сотни пользователей сети оставляют под ним свои комментарии и ждут вторую серию фильма. Только вот сами курсанты продолжать сниматься в таком кино не спешат.

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