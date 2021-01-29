В родильном доме № 3 Владивостока отметили юбилей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, которому исполнилось 15 лет.

Отделение возглавляет Екатерина Владимировна Федченко врач неонатолог высшеи категории, заведующая отделением реанимации и интенсивнои терапии новорожденных. Здесь трудятся четыре врача, 10 сестер и 3 младших медицинских сестры, а также четыре уборщика.

В отделении помогают новорожденным с различнои патологиеи : недоношенные новорожденные, дети, рожденные в асфиксии, с дыхательными нарушениями, с неврологическои симптоматикои , с ЭНМТ, с метаболическими нарушениями, с инфекционнои патологиеи и т.д.

Здесь созданы все оптимальные условия окружающеи среды, в которои можно обеспечить температурныи комфорт, оптимальную влажность, защиту от излишних манипуляции , шума, яркого света, бактериальнои агрессии.

Круглосуточная лабораторная служба в любое время дня и ночи может выполнить рентгенологическое обследование, провести УЗИ, анализ различных лабораторных показателеи , определить уровень гормонов, обследовать кровь на инфекции.

Каждая палата оснащена современным оборудованием, централизованнои подачеи кислорода, рециркуляторами для снижения риска внутрибольничнои инфекции, локальными источниками света.

Коллектив отделения реанимации и интенсивнои терапии новорожденных ВКРД №3 сделает все для здоровья ваших детеи !