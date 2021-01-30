«Вся площадь в ОМОНе и росгвардейцах». Центр Владивостока оккупировали силовики и спецтехника

Пока никого из митингующих на площади нет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Центральная площадь во Владивостоке сейчас больше напоминает поле какого-то боя. Всю территорию оккупировали силовики. ОМОН и росгвардейцы, «вооруженные» касками и щитами, появились в центре города примерно в полдень. Около 6 единиц спецтехники расположились неподалеку от подземного перехода, еще несколько красуются прямо у здания правительства Приморья. По предварительным данным, всего на площади сейчас около 20 автозаков. Причина известна едва ли не всем– по некоторым данным, сегодня ожидается несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального.

Силовики уже готовы подавлять митинг. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как сообщают корреспонденты «КП», на въезде на парковку возле правительства никого не впускают. Там дежурят сотрудники полиции, которые отвечают просто и лаконично: «Сюда нельзя». По словам оперативников, все машины, которые сейчас на парковке – это сотрудников УМВД.

Въезд на парковку запрещен. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вместе с тем, пользователи сети сообщают о том, что такой же десант силовиков высадился в районе автовокзала. Вероятно, ведомства решили подготовиться к митингу заранее, потому что ни на площади, ни на автовокзале активисты с плакатами и без замечены не были. Может и вовсе сегодня никого не будет. Покажет время.

Людей в центре меньше, чем силовиков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Митингующие за это время замечены не были. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сейчас в центре тихо, но омон и росгвардия, конечно, многих перепугали. Фото: Сергей БАЛАНОВ

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.