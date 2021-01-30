«Человек с большим сердцем». Парень из Приморья помог 80-летней бабушке, забывшей свою семью, вернуться домой

Молодой человек оказался в нужном месте и в нужное время, но важнее - что с нужными человеческими качествами. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Началась эта история со счастливым концом с обращения жительницы Уссурийска в отделение полиции. Женщина рассказала оперативникам о том, что ее 80-летняя мама, которая страдает дезориентацией, вечером ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сотрудники ведомства составили ориентировку и начал поиски.

В это время на перекрестке улиц Агеева и Ивасика 21-летний Максим Глазов, ничего не знающий о пропаже женщины, увидел бабушку, которая с большим трудом пыталась перейти дорогу. Молодой человек подошел к ней и предложил свою помощь. Сперва он посадил ее в свою машину и предложил отвезти домой, но столкнулся с проблемой.

Бабушка не помнила своего адреса и имен своих родственников. Помогла Максиму справка из больницы, которая была у женщины при себе. «Зацепка» - подумал парень и поехал вместе с незнакомкой в медучреждение. Там, к сожалению, помочь установить адрес проживания бабушки не смогли. Тогда на подмогу поспешил интернет. Максим обратился к местному блогеру, который в свою очередь направил всю информацию в полицию. Круг сомкнулся. В итоге все закончилось благополучно. Женщина была передана дочери. Поступок же молодого человека УМВД не смогло оставить без внимания.

- В торжественной обстановке за неравнодушие и активную гражданскую позицию заместитель начальника отдела МВД России по городу Уссурийску – начальник полиции Сергей Хопта вручил благодарственнее письмо Максиму Глазову, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Подполковник полиции отметил, что благородный поступок Максима достоин уважения и служит для многих примером. Пожав крепко руку, начальник полиции также предложил Максиму поступить на службу в органы внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что Максим получает высшее технической образование, а значит сможет в будущем стать сотрудником полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14