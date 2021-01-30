«Тело спрятали под одеялом»: в купленной квартире жительница Приморья нашла мертвеца

Подозреваемого задержали, его уже заключили под стражу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неожиданную находку обнаружила в своей квартире жительница приморского поселка Новошахтинский. Дальневосточница нашла в недавно купленной жилплощади тело мужчины, которое кто-то накрыл одеялом. Испуганная женщина позвонила в полицию. Теперь ее новая квартире – место преступления.

Следователям удалось установить, что началось все с ремонта. Дальневосточница, которая купила новую квартиру, наняла рабочих, чтобы те привели ее в порядок. Поэтому оперативники начали отрабатывать версию с конфликтом между строителями. Бинго. Оказалось, что к убийству причастен 55-летний мужчина, который работал в бригаде. А тело принадлежит – 45-летнему приморцу, который вместе с ним ремонтировал квартиру. Удалось восстановить и целостную картину произошедшего.

- За два дня до случившегося они решили распить спиртные напитки, в процессе распития между ними возникла ссора, - рассказывает Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю. - Потерпевший подумал, что подозреваемый спрятал от него спиртное и стал душить последнего. Подозреваемый в ответ взял топор и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего. Когда подозреваемый понял, что убил коллегу, то скрылся с места преступления, укрыв тело одеялом.

А 26 января хозяйка квартиры нашла тело мужчины с рубленной раной головы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого уже заключили под стражу. Расследование продолжается.

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