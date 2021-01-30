«Я приношу свои извинения»: житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на митинге, раскаялся

Его уже привлекли к административной ответственности за неповиновение. Фото: УМВД России по Приморскому краю

21-летний житель Владивостока, который 23 января 2021 года во время несогласованного митинга выстрелил из светошумовой ракетницы, публично попросил прощения и раскаялся.

- Я приношу извинения Росгвардии и сотрудникам полиции за выстрел в их сторону и за несанкционированный митинг, - заявил парень на видеоролике.

Тем не менее, теперь он фигурант уголовного дела по статье «Хулиганство». Напомним, что ранее полиция сообщила, что молодой человек стрелял из ракетницы в окружении людей, чем подверг их жизни большой опасности.

- Кроме того, во время несанкционированной акции указанный молодой человек вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения должностных лиц о необходимости соблюдения общественного порядка, - сообщает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Он уже привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Несмотря на искреннее и крайне проникновенное раскаяние фигуранта уголовного дела, молодому человеку грозит серьезное наказание. Максимальная санкция по этой статье – 8 лет лишения свободы. Пока же в его отношении избрана лишь мера пресечения подписка о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14