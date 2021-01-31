На центральной площади Владивостока снова появились силовики и спецтехника

В центре Владивостока силовики готовятся к несанкционированным митингам

Сегодня, 31 января, центральная площадь Владивостока вновь оказалась оккупирована силовиками. Сотрудники ОМОН готовятся к несогласованному митингу.

Оперативники ОМОН во всеоружии

Автозаки, сотрудники ОМОН в полной экипировке, которые дежурят в самом центре Владивостока, перекрытый подземный переход и парковка - силовики, как и вчера, 30 января - готовятся к проведению несогласованных митингов.

Сейчас в центре Владивостока около 17 единиц техники расположились на Светланской улице со стороны площади. Кругом дежурят сотрудники ОМОН. Перекрыты парковки по Светланской и у здания правительства.

Тех, кто пришел на площадь, полиция просит разойтись и не принимать участие в несогласованных митингах.