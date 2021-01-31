Во Владивостоке по итогам несанкционированных митингов задержали несколько десятков человек

По данным ОВД-инфо, во Владивостоке задержали 76 участников несанкционированных митингов. Фото: telegram \ реактор Владивостока

Во Владивостоке завершились несанкционированные митинги. По итогам протестных акций правоохранители задержали несколько десятков людей.

Всего, по данным ОВД-инфо, во время акций было задержано 76 человек. Речь идет о протестующих на центральной площади, где прессы и силовиков было гораздо больше, чем самих митингующих.

Кроме того акции прошли на набережной Спортивной гавани, где люди водили хоровод вокруг новогодней елки и аэоробота ГИМС на льду бухты.

Помимо митингующих, были задержаны журналисты, среди которых оказался собкорр "Новой газеты" Валерия Федоренко. Хотя сама Валерия утверждает, что ее быстро отпустили.

- В статусе задержанного я официально не была. Ко мне подошел один из сотрудников полиции и попросил пройти в автобус, где к тому моменту уже находились те люди, которых задержали. Через пять минут меня уже отпустили. Всего во время акции я насчитала порядка трех рейсовых автобусов с задержанными гражданами, - рассказала Валерия Федоренко.

Официальной информации от правоохранительных органов о количестве задержанных пока не поступало.