«Два человека поют как один»: близнецы из Владивостока произвели фурор на шоу «Голос», спев в унисон

Сейчас братьям 13, и они полны энтузиазма покорять новые сцены. Фото: Алена Литвин (instagram/alenalitvin.foto)

«Я впервые услышал, что два человека поют как один» - слова Андрея Сергеева, продюсера шоу «Голос. Дети», стали для Димы и Сережи Коценко из Владивостока судьбоносными. Именно это высказывание оказалось проходным билетом на телевизионный конкурс с именитыми наставниками и многомиллионной аудиторией. Заметили талантливых близнецов на Всероссийском конкурсе-фестивале «Другая высота» и пригласили на кастинг в Москву. Так началась их новая жизнь. Удивительная история близнецов, у которых один голос на двоих – в материале «Комсомолки».

ПРИСЛУШАЛИСЬ К ТАЛАНТУ

Вокальная карьера братьев Коценко началась относительно недавно. Притом даже не в России, а в соседнем Китае. А помог им в этом Владивостокский клуб близнецов, в котором они состояли с ранних лет. Там дети занимались в хоре и даже не думали об артистическом будущем. Пока внимательный педагог не прислушался к голосам мальчиков. Два человека, а голос один, да и поют в унисон – удивительно. Тогда она пригласила их на фестиваль близнецов, чтобы они выступили на своей первой большой сцене.

- До 8 лет мальчики не занимались вокалом совсем. У них были другие увлечения: спорт, плавание. В детстве они напевали песни из мультфильмов: «На поле танки грохотали» и «Луч солнца золотого» дома. Получалось неплохо, слух у них был всегда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Мария Коценко, мама близнецов. – Несколько лет назад на фестивале в Китае мальчики впервые выступили с вокальным номером. Выступили хорошо, хоть и не заняли призовых мест. Для первого выхода на большую сцену результат хороший, китайцы были в восторге от них. Мальчикам очень понравилась музыка, и они зарядились этим. В итоге с 9 лет мы начали профессионально заниматься с педагогом по вокалу и продолжаем это делать до сих пор.

Родители мальчиков поддерживают их во всех начинаниях и гордятся их успехами. Фото: Предоставлено героем публикации

Вместе с тем, ребята начали обучаться игре на музыкальных инструментах. Сергей увлекся барабанной установкой, а Дмитрий – электрогитарой. Кстати, и музыкальный вкус у ребят совсем недетский. Братья обожают рок. Модная современная попса их совсем не интересует, а вот эстрада и тяжелая рок-музыка - другое дело.

«СУДЬБА ПРИВЕЛА ИХ НА ГОЛОС»

Год плотных занятий, и близнецы начали покорять владивостокского зрителя. Первый настоящий конкурс случился в 10 лет, потом с каждым разом Дима и Сережа стали чувствовать себя более уверенно. Улучшались не только вокальные способности братьев, но и их артистические данные. В итоге один из таких конкурсов стал для братьев Коценко трамплином в мир шоу-бизнеса.

- В 2019 году проходил конкурс «Другая высота», председателем которого был Андрей Сергеев, продюсер программы «Голос. Дети». И когда он увидел моих сыновей на конкурсе, сказал, что ему очень понравилось то, как они поют в унисон. Он сказал, что впервые услышал, что два человека поют как один и пригласил на кастинг, - говорит Мария. – В Москву мы поехал в декабре 2019 года. Участие там принимали около 1000 человек. Мы были поражены таким количеством талантливых детей в нашей стране. Концентрация была запредельной. Мальчики очень волновались. Но все прошло прекрасно. Ребята прошли, и нас пригласили на слепые прослушивания.

Близнецы обожают рок и плохо относятся к некачественной бездушной музыке. Фото: Алена Литвин (instagram/alenalitvin.foto)

Мальчики вместе с педагогом выбрали песню Валентина Дьяконова «Красный конь», с которой близнецы и выступили на конкурсе «Голос. Дети». На слух казалось, словно один и тот же голос достался двум разным людям, хоть и братьям. Наставники долго не переворачивались. Напряжение возрастало, но ребята держались отлично. Судьи почти сразу предположили, что поют близнецы. И не ошиблись. Наконец-то вот долгожданный звук нажатия кнопки, и к сцене разворачивается кресло Полины Гагариной. Мальчики признаются, что изначально мечтали попасть именно в ее команду, и их мечта сбылась.

«ПТЕНЦЫ ГАГАРЫ»

Выступление на слепых прослушиваниях было очень удачным. Все были в восторге от талантливых братьев. Дальше ребят ждали поединки. Мальчики исполнили вместе с еще двумя участниками шоу песню «The Final Countdown» группы «Europe». К сожалению, пройти дальше в конкурсе Коценко не смогли. Расстроились. Помогла поддержка родных. Мама и папа сделали все возможное, чтобы участие в вокальном мероприятии было для сыновей не ради победы, а ради получения удовольствия от самого процесса.

Более того, все члены команды Полины Гагариной очень сдружились. Что говорить, если сама певица называет подопечных «птенчиками».

Братья Коценко мечтали попасть в команду Полины Гагариной, их мечта сбылась. Фото: Предоставлено героем публикации

- Сами мальчики себя называли «птенцами Гагары». Атмосфера во время конкурса была очень дружелюбная. Сразу было видно – ребята были в одной единой команде, - говорит Мария. – Полина – чудесный человек, очень трепетно относится к каждому ребенку. Спустя время дети снова собрались, чтобы спеть на одной сцене. Полина даже нашла время и приехала, чтобы поддержать ребят. Очень теплая встреча выдалась.

По словам мамы мальчиков, участие в шоу было предначертано судьбой. Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас близнецам Коценко 13 лет. Они готовятся к новому конкурсу, который пройдет в Санкт-Петербурге. Впереди их ждут новые сцены, новые песни и новые музыкальные успехи. Но их уже надолго запомнят зрители популярного шоу, как братьев, у которых один голос на двоих.

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