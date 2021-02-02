В путешествие на надежных автомобилях: тест-драйв двух отличных внедорожников от «Комсомольской правды»

«Комсомольская правда» завершила главный зимний автопробег «Горнолыжные трассы Приморья». Помимо теста самих склонов, нам предстояла еще одна важная задача - тест-драйв внедорожников, которые нам предоставила компания «Саммит Моторс (Владивосток)», официальный дилер «Тойота» во Владивостоке.

Для теста компания выделила нам Toyota Land Cruiser 200 в самой богатой комплектации Executive Lounge и Toyota Land Cruiser Prado в специальной серии Black Onyx. Эти специальные серии обращают на себя внимание на дороге благодаря брутальному дизайну.

Своими впечатлениями делится журналист автопробега Алексей Самуськов.

- Когда я впервые сел за руль Prado, я немного растерялся от обилия кнопок, мне даже потребовалась помощь представителя компании, чтобы разобраться, за что именно они отвечают. Все мы часто слышим фразу «интуитивно-понятное управление», а мне пришлось на собственном примере понимать смысл этой фразы. Выехав на трассу, я начал понимать, как это все работает. Камера кругового обзора включается, если нужно проехать в узком месте между машинами. Система сама «читает» дорожные знаки и информирует о превышении скорости. Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA фиксирует любое движение автомобиля в зоне видимости радара и выдает звуковой сигнал, если по дороге едет другой автомобиль. Радар этот «видит» дальше, чем камера заднего вида, благодаря чему можно не бояться при движении задним ходом, даже если отсутствует необходимый обзор. Но это все автоматика, которая уже включена и работает тебе в помощь, но есть и ручные настройки, а их функционал гораздо богаче, - говорит Алексей Самуськов.

Подняв пневмоподвеску, можно преодолеть практически любую неровность, что актуально для приморских сугробов. При выезде на скользкую дорогу можно переключить систему MTS - Multi Terrain Select – в режим «снег», после чего автомобиль сам изменит степень допустимой пробуксовки колес. Система Crowl Control позволяет поддерживать постоянную скорость на бездорожье без необходимости нажатия на педали газа или тормоза, благодаря чему можно полностью сосредоточиться на неровностях дороги. Если есть необходимость все же снизить или прибавить скорость, машина реагирует моментально и вносит коррективы в работу системы. И это лишь малая часть тех функций, которые есть в этих внедорожниках. Благодаря этому внедорожники идеально подходят для дальних путешествий, ну а путешествие становится приятным благодаря комфортабельному и просторному салону.

- На третий день я настолько освоился в этом автомобиле, что для меня он показался таким родным и привычным, как будто бы я всю свою водительскую жизнь прожил именно за рулем Prado. Тест Land Cruiser 200 для меня уже не был таким волнительным. Он немного больше и тяжелее Prado, не зря в народе ходит поговорка «Двухсотка – это старший брат Прадика». Во время движения он ведет себя иначе, увереннее. Кстати, оба внедорожника оснащены системой стабилизации кузова KDSS, из-за чего на поворотах крены кузова минимальны, благодаря чему путешествие становится еще комфортнее. Эргономика салона – это отдельный вид искусства, и чтобы понять замысел инженеров, нужно хотя бы один раз оказаться в салоне. Но все это – лишь мое скромное впечатление от двух крутейших внедорожников. Вы же можете составить свое мнение, взяв Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado в прокат в Тойота Центре, - добавил Алексей Самуськов.

Эти внедорожники идеально подходят для зимних путешествий благодаря умным системам безопасности, которые помогут водителю справиться с управлением на скользкой дороге, поворотах и на бездорожье.