VI Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run сменил площадку

Впервые за шесть лет одно из главных спортивных событий зимы - Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run - сменил площадку. Трасса по-прежнему будет проходить по замерзшему льду акватории бухты Новик, а вот точка начала маршрута и стартовый городок в этот раз расположатся возле школы №5 (поселок Канал, 29) на острове Русский.

«Географически это та же акватория, поэтому впечатления и эмоции от участия в ледовом полумарафоне останутся прежними. Добраться до места очень легко – школу хорошо видно с дороги, одним из ориентиров может служить «Русская лыжня», которая хорошо известна поклонникам зимних видов спорта. Также рядом расположена остановка автобуса №22» - рассказала продюсер VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok IceRun Александрина Кучина.

При выборе локации ключевую роль играли два фактора – доступность для участников и безопасность. Специалисты МЧС уже провели замеры и признали достаточной толщину льда для безопасного проведения полумарафона.

Для комфорта спортсменов и зрителей оргкомитет VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok IceRun готовит всю необходимую инфраструктуру. За несколько дней до мероприятия здесь появятся интерактивные зоны, трассы очистят от снега, установят навигацию по маршруту. Непосредственно во время прохождения дистанций для участников через каждые 2,5 км на треках будут расположены пункты обогрева и питания.

«Как и всегда мы готовимся провести полумарафон на высоком уровне. За шесть лет мы накопили большой опыт, и все лучшее воплотим на новой площадке. Мы позаботимся о комфорте спортсменов и зрителей, и конечно же создадим атмосферу праздника. Приглашаем всех», - добавила продюсер VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok IceRun Александрина Кучина.

Напомним, VI Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run состоится 21 февраля. На лед Японского моря выйдут больше 1000 бегунов и любителей здорового образа жизни. Им предстоит преодолеть дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км. Для детей организуют трассы по 0,5 и 1 км.

При проведении мероприятия организаторы обеспечат на площадке все необходимые меры безопасности, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, МЧС, Минспорта России и мировой опыт организаторов спортивных событий. Чтобы исключить риски распространения вирусов, в состав стартовых пакетов включены одноразовые маски, на площадке установят антисептики для рук.

Призовой фонд ледового полумарафона составит 300 тысяч рублей. Сумма распределяется между победителями в одиночном абсолютном зачете каждой дистанции. Также участники, показавшие лучшее время, получат подарки от бессменного титульного партнёра проекта - бренда передовой мобильной техники HONOR, который порадует всех гостей мероприятия и другими приятными сюрпризами. Все участники получат медаль и личный повод гордиться собой.

Узнать подробнее о подготовке и необходимой экипировке для забега по льду, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте www.honor.vladivostokice.run.