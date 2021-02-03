Рестораны Владивостока ушли в тень... от коронавируса

Сотрудники налоговой ищут в приморских заведениях общепита недоплаченные из-за коронавируса миллиарды Фото: Shutterstock

В январе сотрудники налоговой службы провели рейды по кафе и ресторанам Приморья, чтобы проверить работу контрольно-кассовой техники (ККТ). Причина прозаичная: сумма уплаченных налогов в сфере общепита существенно снизилась в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. По предположению ФНС, владельцы бизнесов стали скрывать свои доходы, в том числе перестали пробивать чеки, иными словами, ушли в тень. Представители ресторанного бизнеса с таким предположением в корне не согласны, однако нарушения все же долго искать не пришлось.

Тайные покупатели

Вместе с сотрудниками ФНС в рейд по центру Владивостока отправилась и корреспондент «КП». Первое кафе - «29 крабов». Делаем заказ, и вуаля: не пробили два чека (и за сам заказ, и за отдельную покупку – бутылку с водой). После того как сотрудники налоговой представляются, работники заведения заявляют, что чек зажевало. Менеджер кафе Ольга и вовсе отказалась от разговора с журналистом, заявив, что у нее «бизнес-ланч».

Идем дальше. В одном из самых известных заведений города - ресторане Zuma - официантка принесла только гостевой чек, который не является официальным документом. Тоже нарушение, налоговики составляют акт. По словам управляющей заведением Марии Иноземцевой, чек пробили, просто официантка забыла его вынести.

– Проверяющими органами взяты объяснительные с сотрудника компании, который не вынес фискальный чек, хотя тот фактически присутствовал. При этом сотрудникам налоговой были предоставлены все документы и доступ в кассу предприятия, где нарушений по кассовой дисциплине не было выявлено, - утверждает Мария.

Всего за пару часов сотрудники УФНС Приморья смогли выявить пять нарушений, по каждому составили административные протоколы.

Такой гостевой чек вынесли вместо настоящего тайным покупателям в ресторане "Зума". Фото: ФНС

Потеряли миллиарды

В 2018 году валовый оборот общественного питания Приморья составил немногим больше 18 миллиардов рублей. Об этом говорят официальные данные Приморкстата. В 2019 году эта цифра почти достигла отметки в 19,5 миллиарда рублей. А вот в 2020 году показатели составили всего 13 миллиардов рублей. Сотрудники управления Федеральной налоговой службы края предполагают, что из-за пандемии заведения общепита стали применять в расчетах «серые схемы».

К тому же во время пандемии многие рестораны и кафе перешли на доставку. По словам главного государственного налогового инспектора контрольного отдела УФНС России по Приморскому краю Олега Зубарева, сфера доставки менее прозрачна, и не понятно, в какой момент происходит расчёт и происходит ли он вообще. В таких ситуациях возникают риски неприменения ККТ.

– Цель нашего мероприятия – установить, действительно ли сфера общественного питания скрывает выручку либо повлияли меры ограничительного характера, - обозначил Зубарев. – Нужно показать, что при доставке и непосредственно в кафе или ресторане посетителю необходимо выдавать кассовый фискальный чек, который можно с помощью QR-кода проверить.

Официально в течение 2020 года в ходе рейдов было выявлено порядка 150 случаев неприменения контрольно-кассовой техники в заведениях общепита в Приморском крае. Начиная с 1 января 2021 года контрольные мероприятия возобновлены и планируются к проведению на постоянной основе.

Откуда их взять-то?

Представители ресторанного бизнеса не согласны с постановкой вопроса. Они уверяют, что налогов стало меньше по очевидной причине: доходы упали катастрофически. Во-первых, из-за действующих мер по предотвращению распространения COVID-19 в Приморье.

– Фактически предприятия общественного питания были закрыты в 2020 году более четырех месяцев и могли осуществлять свою деятельность только в режиме доставки или «навынос». По причине данного запрета выручки предприятий упали в несколько раз, - отмечает директор по маркетингу ресторана Zuma Юлия Крутова. – Из-за карантина многие предприятия общепита и вовсе закрылись.

На выручке сказались и другие ограничения, которые начали действовать после открытия заведений, добавила собеседница. Сейчас у кафе и ресторанов нет возможности работать в вечернее и ночное время, также они не могут полноценно проводить торжества и корпоративы, так как массовые мероприятия ограничены по количеству человек.

Во-вторых, после закрытия границ приморский бизнес лишился очень важного источника доходов: иностранных туристов. По словам Крутовой, доходы от туристического потока из Южной Кореи, Китая и Японии составляли от 20 до 50% гостевого потока предприятий общественного питания.

С ней согласен президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

– В лучшем случае, Владивосток за 2020 год недосчитался как минимум миллиона туристов. Цифры говорят сами за себя. Эти люди не приехали к нам, они не поели, ничего не купили и не заказали, они нигде не поспали. И, соответственно, чеков на это не пробили, потому что услуга не была оказана. Я думаю, что провал в деньгах связан именно с отсутствием туристов, потому что Владивосток последние пять лет развивался как туристический город. А та индустрия, о которой идёт речь - гостеприимство, общепит, - последние три года затачивалась и опиралась на туризм. И выручки были в основном туристические, - прокомментировал Роман Иванищев.

Действительно, по данным министерства туризма Приморья, в 2018 году край посетило почти четыре миллиона россиян и более 651 тысячи иностранцев, в 2019 году – 4,2 миллиона и 762 тысячи соответственно, а в 2020-м – всего 926 тысяч соотечественников и 44 тысячи зарубежных граждан.

– Даже если установлен факт серой выручки, и даже если сейчас будут эти рейды, они в любом случае не вытянут показатели на уровень 2019 года, потому что нет основного потребителя общепита за последние два-три года – туристов, - подытожил Роман Иванищев.

Президент ассоциации рестораторов также подчеркнул, что из-за пандемии упала и покупательская способность самих россиян.

Рестораторы оправдываются: в 2020-м они остались без корпоративов, без иностранцев и обязаны закрываться после 23:00. Фото: Роман Савин

Наказание найдет

Однако в ФНС настаивают: нельзя игнорировать тот факт, что некоторые заведения или же отдельные работники прибегают к различным ухищрениям, снижающим налоговые отчисления. И напоминают, что сейчас за это грозит как штраф, так и приостановление работы.

– Мы призываем наших налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в данной сфере, к сознательности. Чтобы не получалось так, что где-то мы занимаемся рекламой и кормим врачей в наше непростое время, а на десятки миллионов рублей недоплачиваем налоги. Чтобы у нас не возникало вопросов к этой сфере и мы реже с ними встречались, - подчеркнул Олег Зубарев.

Напомним, после расчета клиенту обязаны предоставить фискальный чек. Этот документ является официальным и отличается от предчека, предсчёта, гостевого чека наличием QR-кода, который можно проверить на подлинность с помощью мобильного приложения. После сканирования кода чек появляется в телефоне в электронном виде и обладает той же юридической силой, что и бумажный.

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