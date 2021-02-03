МВД проверяет информацию о «пьяном» силовике, работавшем с задержанными на митинге во Владивостоке

По итогам проверки полиция примет процессуальное решение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре внимания снова отдел полиции №4 во Владивостоке. Жительница дальневосточной столицы разместила информацию в одной из социальных сетей о том, что 31 января, после задержания участников несогласованного митинга, в отделении с людьми работал нетрезвый сотрудник, который хамил и угрожал им. Дама уверяла, что сама была свидетелем всего происходящего. В итоге эта информация молниеносно стала распространяться в сети. Молва дошла до УМВД.

- Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о том, что сотрудник ОП №4 некорректно общался с гражданами, доставленными за участие в несанкционированном публичном мероприятии, а также якобы находился в состоянии опьянения. По итогам проверки будет также дана правовая оценка действиям гражданки, разместившей вышеуказанную информацию в открытом доступе, - сообщила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что это не первая история, связанная с этим отделом полиции. Ранее пользователи сети бурно обсуждали простреленную ногу одного из задержанных участников несогласованного митинга. Видео парня с забинтованной ногой, повязка на которой была окровавлена, сняли в УВД №4. Тогда полиция опровергла сведения о том, что кто-то из сотрудников полиции или Росгвардии применял огнестрельное оружие или электрошокеры к задержанному. Откуда у парня появилось ранение – до сих пор загадка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14