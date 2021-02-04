«Потеряла сознание и начала задыхаться»: врач ХК спас жизнь пассажиру на борту самолета «Владивосток-Москва»

На снимке сам врач - Евгений Поморов. Фото: ХК «Северсталь».

Пассажирский самолет, который вчера, 3 февраля, вылетел из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске. Такое решение командир воздушного судна принял после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо.

Как оказалось, жизнь девушки была спасена не только срочной посадкой судна. Вместе с ней в этом же самолете летела молодежная хоккейная команда «Алмаз», которая возвращалась в столицу после дальневосточного выезда. Вместе со спортсменами на борту судна был и врач команды Евгений Поморов, который оказал попутчице неотложную помощь.

- Во время полета женщине на борту стало плохо – у нее снизилось давление, начались судороги, она потеряла сознание. Врач «Алмаза» Евгений Анатольевич Поморов сделал все, чтобы сохранить ее жизнь. В итоге пилоты совершили экстренную посадку в Нижневартовске, женщину передали врачам скорой помощи, - рассказал Глеб Петров, пресс-атташе ХК «Северсталь».

Девушку в экстренном порядке госпитализировали в больницу для дальнейшего оказания помощи. История с ее спасением в очередной раз доказала, врач – врач и на земле, и в воздухе. Дальневосточники благодарят Евгения за такой поступок. «Красавчик», «не человек, а человечище», «спасибо за человечность» - пишут приморцы в сети.

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