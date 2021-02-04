Во Владивосток на этой неделе вернется долгожданное тепло

Февраль будет сопровождаться температурными качелями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну что ж, можно смело признать, что к такой зиме жители Приморья совсем не привыкли. Сильные морозы, ураганные ветра и обильные снегопады – явно не то, чего ждали от января. Жители региона с нетерпением ждали новостей о потеплении, и вот дождались. Оказывается тепло ближе, чем мы думали. Но, к сожалению, оно, согласно всем законам жанра, будет недолговечным.

- Погода меняется в лучшую сторону. Наконец-то начинается потепление. Холода постепенно уходят. Сегодня температуры воздуха начнут повышаться на 1-3 градуса. В субботу у нас будет небольшой снег, - рассказывает Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Температуры воздуха во Владивостоке доберутся до слабых плюсовых значений +1 +2 градуса. Но уже с воскресенья опять начнется очередное похолодание. Волны тепла и холода будут чередоваться в течение всего февраля.

Вместе с тем, удалось разузнать и про дату очередного снегопада. Осадки, по предварительному прогнозу, ожидаются в День всех влюбленных. Пока, по словам Марины Парфеновой, на следующей неделе будут все необходимые условия для прохождения снежного циклона.

- Температурные качели однозначно будут. Нам уже надо начать привыкать к тому, что будет либо очень холодно, либо очень жарко, - добавила Марина.

Кстати, климатическая весна наступит в регионе не раньше, чем в конце марта. А пока нас ждут те самые качели, с которыми все мы периодически будем ощущать то холод, то тепло.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14