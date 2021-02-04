«Несли его на руках»: школьники из Владивостока спасли 88-летнего дедушку, который оказался узником концлагеря

На фотографии сами герои истории. Фото: Михаил Фролов/предоставлено директором школы №61 во Владивостоке.

Об этой чудесной истории так никто бы и не узнал, если бы не случайное стечение обстоятельств. Именно оно познакомило нас с тремя героями из обычной муниципальной школы №61 во Владивостоке. Девятиклассники Данил, Андрей и Артем оказались не просто в нужном месте и в нужное время, но и с нужными человеческими качествами.

ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ, А ТАКИЕ ВЗРОСЛЫЕ

Случилось все 20 января в районе Второй речки, возле магазина «Россиянка». Именно там Данил Юркевич, Андреи Нагаенко, Артем Ковалеев - ученики 9 класса, увидели дедушку, который лежал на тротуаре. Ребята подошли ближе. Рядом с пожилым мужчиной стояли люди, но они не предпринимали никаких действий. Оказалось, дедушка упал и сломал бедро, поэтому не мог самостоятельно ходить.

Спустя некоторое время зеваки разошлись, а школьники остались. Дети не смогли бросить незнакомца в беде. После того, как дедушка сообщил им свой адрес, они на руках донесли его до дома. Там его ждала жена, но и тогда спасители не ушли. Решили: «раз помогать, то до конца». Тем более - бросать дедушку на хрупкие плечи бабушки - совсем не по-мужски.

Тогда школьники посадил приморца в такси и отвезли его в травмпункт, что на Давыдова. Примечательно - один мальчик поехал вместе с ним в машине, а остальные двое добежали до травмункта, потому что в машине не было места. Ребята настолько близко к сердцу восприняли беду незнакомца, что не оставили его даже там - после рентгена мальчики проводили его и в больницу. По дороге дедушка рассказал, что пережил Великую Отечественную войну и был малолетним узником концлагеря.

В итоге приморца положили в больницу для прохождения лечения, а ребята со спокойной душой пошли домой. О своем поступке не распространялись, поэтому на следующий день они как обычно пошли в школу и даже не предполагали, что вскоре о том, что они сделали, будет знать все образовательное учреждение.

«Я ИМ СРАЗУ СКАЗАЛА - ГЕРОИ»

На следующий день в школе появилась супруга спасенного дедушки. Она рассказала о том, что девятиклассники, чьи имена она, к сожалению, не запомнила, очень сильно помогли ее мужу, когда тот попал в беду. Бабушка была так тронута поступком, что сочла важным рассказать о случившемся руководству учреждения. Кстати, скромных героев пришлось поискать, ведь они не кичились тем, что сделали. В итоге всех троих вызвали к директору.

- Они сначала испугались, что я их позвала к себе в кабинет, но повод, разумеется, был радостный. Я сама сильно растрогалась историей и решила, что она должна быть предана огласке, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Инна Осауленко, директор МБОУ СОШ №61 во Владивостоке. – Я им сразу сказала – герои, не иначе. Я была так вдохновлена, что моментально написала заметку и разослала по соцсетям. Люди писали под этой историей, что они читают и плачут. Очень много приятных отзывов.Такие добрые дела. И дети очень хорошие.

Удивительно, что спасенный дедушка – узник концлагеря, оказался давно знаком этой школе. Много лет назад он ходил сюда и рассказывал детям о войне. Но потом прекратил. Возраст уже не тот. Сейчас он лежит в больнице, где проходит лечение, травма оказалась довольно-таки серьезной. Директор школы призналась, что если бы не эпидемии, то они давно бы уже навестили пациента, но пока осуществить это сложно.

Поступок девятиклассников так вдохновил Инну Валентиновну, что она задумалась о создании школьного движения добрых дел. Вместе с тем, пользователи сети неустанно хвалят мальчиков и пишут лестные комментарии в интернете. Все они единодушны в том, что мальчики не пропадут, потому что люди с такими большими сердцами обречены найти правильный путь.

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