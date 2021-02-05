«Вот так подарок ко Дню влюбленных»: на следующей неделе на Владивосток обрушится новый снегопад

Снегопад будет сопровождаться ощутимым потеплением. Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Соскучились по снегу? Для тех, кто ответил «нет» - плохие новости. На Приморье надвигается очередной циклон. Кажется, февраль не собирается уходить от «политики» января и продолжит заваливать регион осадками. На этот раз ухудшение погоды продлится не день и не два, а почти неделю. Начнется все примерно 12 февраля и продолжится вплоть до 18 числа. Такой подарок от погоды ко Дню всех влюбленных со снежным «after-party».

- Пока этот прогноз остается в силе. Вся следующая неделя у нас будет под гребнем антициклона. С 10 числа начнется увеличение и дневных, и ночных температур. Ухудшение погоды мы прогнозируем с 12 февраля на территории всего Приморского края. Самые интенсивные осадки ожидаются 13 и 14 числа. Сам снегопад придется на 13 февраля. В оставшиеся дни ожидаются незначительные осадки, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Сопровождаться снегопад будет увеличением температур воздуха. Например, на юге Приморье днем будет -1 +1, а ночью -5 -7. Притом ветер будет южный.

По предварительным прогнозам, 13 февраля выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков. В остальные дни – меньше. После 15 числа в регионе немного похолодает, как говорили ранее – февраль выбрал для себя температурные качели. Но стоит отметить, что похолодание будет совсем не критичным, а возможно даже не особо ощутимым. Лютых морозов и ураганных ветров, к счастью, пока не предвидится.

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