Губернатор Приморья Олег Кожемяко разрешил барам и ресторанам возобновить работу ночью

Тусовщики ликуют. Ресторанам, барам и клубам Приморья разрешили работать после 23:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморского края подписал постановление, согласно которому барам и ресторанам разрешено вернуться к прежнему режиму работы и обслуживать посетителей ночью.

Ограничения, которые запрещали работать заведениям общепита после 23:00, вступили в силу в конце октября 2020 года. Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить случаи нарушения «социальной дистанции».

Отмечалось, что ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Сейчас, когда в Приморье с каждым днем регистрируется все меньше и меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией, оперативный штаб принял важное решение о снятии таких ограничений. Бары и рестораны Приморья возвращаются к привычной ночной жизни.