После повторного скандала с увольнением директора школы во Владивостоке «полетели головы» в мэрии

В мэрии подписали приказ об увольнении Ларисы Карпачевой Фото: vlc.ru

Губернатор Приморья встал на защиту директора школы №28 во Владивостоке, которую уже не первый раз увольняют. Специалиста, который около 20 лет отдал одному из лучших общеобразовательных учреждений с углубленным изучением иностранных языков, в кратчайшие сроки восстановили в должности, после визита в школу Олега Кожемяко. А вот начальник управления по работе с муниципальными учреждениями наоборот лишилась работы, в этот раз официально.

Напомним, директор Светлана Соколова в 2020 году впала в немилость из-за того, что вместе с ней в школе работал муж. При этом супруг занимал ни какую-то престижную должность, а трудился разнорабочим. Руководителя тогда уволили с формулировкой за «утрату доверия». С таким решением в корне оказались не согласны родители и ученики, которые выступили в поддержку педагога. После жалоб в многочисленные инстанции директора восстановили, однако подписали договор с испытательным сроком, что после стольких лет работы звучало как оскорбление.

За Светлану Викторовну вступились родители и губернатор. Фото: сайт Центра образования № 28 города Владивостока

Светлана Соколова решила восстановиться на рабочем месте на прежних условиях через суд. В первой инстанции полностью удовлетворили ее требования, однако администрация Владивостока обжаловала решение. В итоге в январе 2021 года директора снова уволили. Как раз после очередного скандала и общественного резонанса в школу наведался губернатор.

– Мне непонятна чехарда со стороны управления образования города в отношении директора школы №28 Светланы Викторовны Соколовой. Сначала ее безосновательно уволили: расторгли бессрочный договор и заключили срочный. Далее работа администрации была направлена на опротестование решения суда по ее восстановлению в должности на бессрочной основе и, соответственно, последующее увольнение. Конечно, это вызвало вопросы. Поэтому мы сегодня поговорили с коллективом и оценили в общем эффективность работы учреждения. Не возникло никаких замечаний. Школа передовая, дает возможность детям получать хорошее образование. Это место, где рождаются новые проекты, организованы волонтерские центры, замечательная учительская среда. Учреждение является передовым не только в городе и регионе, но и на уровне страны. Такое нужно поддерживать, – отметил Олег Кожемяко.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, с директором школы №28 уже заключили бессрочный договор. К своим обязанностям Светлана Соколова приступит с 8 февраля. Также после совещания Олега Кожемяко с мэром города Олегом Гуменюком, подписан приказ об увольнении начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования Ларисы Карпачевой. Стоит отметить, что руководителя намеревались уволить еще с октября. Тогда губернатор посетил школы Владивостока и раскритиковал питание учеников. Очередной скандал в образовании расставил все точки над «i».

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